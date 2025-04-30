Обновленный ноутбук ASUS V16 получил графику GeForce RTX 5060

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука ASUS V16 (V3607), который основан на 10-ядерном процессоре Intel Core 7 240H или 8-ядерном Core 5 210H. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, системой охлаждения с двумя вентиляторами, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 5600 МГц в двух слотах SO-DIMM, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 144 Гц и максимальной яркостью 300 нит, клавиатурой с подсветкой Turbo Blue, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также корпусом массой 1,95 кг и толщиной от 18 до 22 мм. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.