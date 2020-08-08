Обновленный ноутбук ASUS VivoBook Flip TM420 14 раскрывается на 360 градусов

Компания ASUS анонсировала ноутбук который оснащен шарниром на 360 градусов, что позволяет его использовать и как ноутбук и как планшет. VivoBook Flip 14 TM420 идеально подойдет активным людям, так как он очень универсален.

Ноутбук будет оснащаться мобильным процессором AMD Ryzen 7 4700, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 1 Тб. Новинка получила новый шарнир ErgoLift, которая прошла более 20 тысяч тестов и готова прослужить очень долго.

Вес ноутбука составляет 1,5 кг. Для подключения ноутбук использует один разъем USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A, USB 2.0, HDMI, кардридер microSD, 3,5 мм аудиоразъем и разъем питания.

Ориентировочная цена ноутбука ASUS VivoBook Flip 14 TM420 составляет 599 долларов.