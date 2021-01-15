Обновленный ноутбук ASUS VivoBook S14 (S435) оснащен графикой Intel Iris Xe

Компания ASUS представила на выставке CES 2021 обновленный ноутбук VivoBook S14 (S435). Как и предыдущее поколение, новый VivoBook S14 (S435) такой же легкий и тонкий. Его вес составляет 1,3 кг, а толщина 15,9 мм. Дата релиза ноутбука не объявлена.

ASUS VivoBook S14 (S435) оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD. Производительность обеспечивает процессор Intel Core i7, на данный момент не указано какое поколение. Встроенный графический процессор Intel Iris XE. На борту будет 16 ГБ оперативной памяти и NVMe SSD-накопитель емкостью 1 ТБ.

Ноутбук поддерживает высокоскоростной стандарт Thunderbolt 4.0, есть три порта USB Type-A, а также устройство для чтения карт памяти micro SD. Новинка обеспечивает беспроводное подключение Wi-Fi 6.

VivoBook S14 (S435) оснащен технологией ASUS Intelligent Performance Technology - это сверхэффективная тепловая конструкция и энергосберегающее решение. Благодаря технологии, ваш ноутбук может работать в режиме высокой производительности столько, сколько вам нужно. Производитель заявляет, что автономная работа может достигать до 17 часов.