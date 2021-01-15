Обновленный ноутбук ASUS VivoBook S14 (S435) оснащен графикой Intel Iris Xe

Компания ASUS представила на выставке CES 2021 обновленный ноутбук VivoBook S14 (S435). Как и предыдущее поколение, новый VivoBook S14 (S435) такой же легкий и тонкий. Его вес составляет 1,3 кг, а толщина 15,9 мм. Дата релиза ноутбука не объявлена.

ASUS VivoBook S14 (S435) оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD. Производительность обеспечивает процессор Intel Core i7, на данный момент не указано какое поколение. Встроенный графический процессор Intel Iris XE. На борту будет 16 ГБ оперативной памяти и NVMe SSD-накопитель емкостью 1 ТБ.

Ноутбук поддерживает высокоскоростной стандарт Thunderbolt 4.0, есть три порта USB Type-A, а также устройство для чтения карт памяти micro SD. Новинка обеспечивает беспроводное подключение Wi-Fi 6.

VivoBook S14 (S435) оснащен технологией ASUS Intelligent Performance Technology - это сверхэффективная тепловая конструкция и энергосберегающее решение. Благодаря технологии, ваш ноутбук может работать в режиме высокой производительности столько, сколько вам нужно. Производитель заявляет, что автономная работа может достигать до 17 часов.
Комментарии и отзывы ASUS VivoBook S14 (S435)
Обзоры:
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Новости:
Стильный ноутбук ASUS Adolbook 13 2021 представлен в Китае

Компания ASUS представила в Китае новый стильный ноутбук Adolbook 13 2021. С точки зрения внешнего дизайн...
Huawei MateBook D 14/15 2021 Edition с процессором Intel 11-го поколения

Huawei провела конференцию по запуску серии ноутбуков MateBook D 14 и MateBook D 15. Эти ноутбуки входят ...
Представлен ноутбук LG Gram 16

Компания LG пополнила ассортимент ноутбук моделью Gram 16, которая может похвастаться массой всего в 1,7 ...
Обзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждения с двумя вентиляторамиОбзор ID-Cooling SE-225-XT Black. Односекционное башенное охлаждения с двумя вентиляторами
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Лучшие умные часы. HUAWEI Watch FitЛучшие умные часы. HUAWEI Watch Fit
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
Гибкий смартфон Motorola RAZR 5G оценен ...
Гибкий смартфон Motorola RAZR 5G оценен Компания Motorola начала принимать российские предварительные заказы на гибкий смартфон RAZR 5G, который ...
OnePlus 9 засветился на живом фото...
OnePlus 9 засветился на живом фотоВ сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен еще не представленный официально сма...
AMD RX 6800 XT можно разогнать до 2,55 Г...
AMD RX 6800 XT можно разогнать до 2,55 ГПрактически все пользователи после покупки видеокарты занимаются разгоном графического процессора, так ка...
ID-Cooling представила кулер жидкостного...
ID-Cooling представила кулер жидкостногоID-Cooling представила кулер жидкостного охлаждения Ice Flow ARGB Snow, который включает в себя AIO конст...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и...
Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки иНе так давно мы проводили тестирование игровых наушников HIPER HS-100 Accent. Сегодня продолжая изучение ...
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с а...
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с аИзучение игры Assassin’s Creed Valhalla мы проводили в вопросе уровня производительности современных виде...
Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJ...
Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJВ преддверии распродажи Double Eleven (11.11), в Китае, компания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJ...
Бюджетный Samsung Galaxy M12 засветился ...
Бюджетный Samsung Galaxy M12 засветился Сетевые источники опубликовали фото, на которых, как утверждается, изображена задняя панель смартфона Sam...
Xiaomi работает над изогнутым монитором...
Xiaomi работает над изогнутым мониторомКитайская компания Xiaomi активно расширяет свой портфель устройств, добавляя новые гаджеты в сегменте бы...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro...
Защищенный смартфон Blackview BL6000 ProКомпания Blackview начала принимать предварительные заказы на защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro 5G...
Tecno Spark 6 Go выпустили в Индии...
Tecno Spark 6 Go выпустили в ИндииTecno Spark 6 Go — самый новый бюджетный смартфон от компании Tecno, который теперь официально представил...
Huawei nova 8 получит SoC MediaTek Dimen...
Huawei nova 8 получит SoC MediaTek DimenКитайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Huawei nova 8, который еще ...
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный домОбзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом
Обзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофономОбзор A4Tech Bloody J527. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном
Обзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor