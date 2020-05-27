Обновленный ноутбук Acer Aspire 7 оценен в 50 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам обновленного ноутбука Aspire 7, рекомендованная цена которого составляет от 50 тысяч рублей. Новинку оснастили корпусом толщиной 22,9 мм, массой 2,15 кг, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессорами AMD Ryzen 3000 и Intel Core 9-го поколения вплоть до топового i7-9750H, графикой NVIDIA GeForce GTX 1650 или GTX 1650 Ti, 16 или 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью до 1 ТБ, поддержкой технологий Acer Color Intelligence, Acer ExaColor и Acer BluelightShield, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MU-MIMO, интерфейсами USB-C, HDMI, двумя USB 3.2 и одним USB 2.0, а также двумя микрофонами и стереодинамики.