Обновленный ноутбук Acer Nitro 5 получит видеокарту GeForce GTX 1650

В апреле этого года компания NVIDIA должна выпустить самую младшую видеокарту поколения Turing – GeForce GTX 1650. Причем почти одновременно ожидается выход мобильных версий GeForce GTX 16-й серии. Об этом свидетельствует, например, появление в агрегаторе цен Geizhals новой версии геймерского ноутбука Acer Nitro 5 с кодовым названием AN515-54-53Z2, которая оснащена GPU GeForce GTX 1650. В описании указано, что видеокарта имеет 4 ГБ памяти GDDR5. Также новая версия получит 4-ядерный процессор Core i5-9300H с тактовой частотой до 4,3 ГГц, 8 ГБ памяти DDR4, твердотельным накопителем на 512 ГБ и 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD.