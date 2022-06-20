Обновленный ноутбук Dell XPS 13 оценен в $1350

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью XPS 13, которая может похвастаться новым дизайном и чипами Intel Core U двенадцатого поколения. Новинка характеризуется 13,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920:1200 (формат Full HD) или 3840:2400 (4K) и яркостью 500 кд/м2, корпусом толщиной 13,9 мм, массой 1157,7 грамма и батареей ёмкостью 51 Втч со временем автономной работы до 12 часов.

Базовая конфигурация с процессором Core i5-1230U, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценена в 1350 долларов, а с Core i7-1250U – 1500 долларов. Также есть версия с сенсорным экраном и SSD на 1 ТБ, которая обойдется в 2250 долларов.
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