Обновленный ноутбук Dell XPS 15 оценен от $1200

Сразу после анонса мобильных чипов Intel Tiger Lake-H (11-е поколение) производители ноутбуков принялись презентовать свои новинки на этой платформе. Например, компания Dell представила обновленные ноутбуки XPS 17 и XPS 15. Стандартная модель характеризуется 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3456:2160 точек и соотношением сторон 16:10, чипами Intel вплоть до 8-ядерного Core i9-11900H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, до 64 ГБ ОЗУ DDR4, твердотельным накопителем SSD до 4 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, одним USB Type-C, 3,5-мм разъёмом и кардридером SD-карт.

Старшая модель отличается 17-дюймовым экраном с разрешением 3840:2400 пикселей, процессорами вплоть до Core i9-11980HK с тактовой частотой до 5,0 ГГц, графическим ускорителем GeForce RTX 3060 и четырьмя портами Thunderbolt 4. Новинки появятся в продаже этим летом по цене от 1200 и от 1500 долларов соответственно.