Обновленный ноутбук Dell XPS 15 оценен в $1450

Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями XPS 15 9520 и XPS 17 9720, которые получили 15,6 и 17-дюймовые дисплеи с разрешением 3456:2160 пикселей и 1920:1200 или 3840:2400 пикселей соответственно. Новинки также оснастили чипами Intel Alder Lake-H вплоть до 14-ядерного процессора Core i9-12900HK с тактовой частотой до 5,0 ГГц, адаптерами Killer Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, разъемами Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen2 Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карт SD, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti в младшей модели и GeForce RTX 3060 в старшей, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и твердотельным накопителем NVMe M.2 вместимостью до 4 ТБ. XPS 15 9520 оценен от 1500 долларов, а XPS 17 9720 – от 1850 долларов.

Комментарии и отзывы Dell XPS 15
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