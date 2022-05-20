Обновленный ноутбук HP Envy 17 оценен в 1100 долларов

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров обновленной моделью Envy 17, которая основана на процессорах Intel Alder Lake-P вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P с тактовой частотой от 2,1 до 4,7 ГГц. Новинка также характеризуется, до 32 ГБ оперативной памяти с возможностью замены, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050, 17,3-дюймовым IPS или OLED-экраном на выбор с разрешением 3840:2160 точек и возможностью вращения на 360 градусов, тремя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A, аккумулятором ёмкостью 55 Втч и массой 2,5 кг. Цена на ноутбук стартует от 1100 долларов.