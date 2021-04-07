Обновленный ноутбук HP Omen 15 получит графику GeForce RTX 3060

В сети появились подробности и первые рендеры обновленного геймерского ноутбука HP Omen 15, который еще не был представлен официально. Итак, лэптоп должен получить чипы AMD Ryzen 5000-й серии вплоть до восьмиядерного процессора Ryzen 7 5800H (разумеется, будут и версии на процессорах Intel Core одиннадцатого поколения), дискретный графический ускоритель GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц и твердотельный NVMe-накопитель вместимостью 512 ГБ с поддержкой шины PCIe 3.0. Предполагается, что ноутбук будет представлен ближе к дебюту процессоров Tiger Lake-H, который ожидается во втором квартале текущего года. Ориентировочные цены пока не сообщаются.

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