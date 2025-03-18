Обновленный ноутбук HP Omen 17 получил процессоры Ryzen AI 300

Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновленной моделью Omen 17, которая основана на чипах AMD Ryzen AI 300 вплоть до 10-ядерного Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой до 5 ГГц и блоком NPU производительностью 50 TOPS. Новинка также оснащается интегрированной графикой AMD Radeon 880M или дискретным ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7, 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением до 2560:1440 точек, переменной кадровой частотой до 240 Гц, временем отклика 3 мс и яркостью 300 нит, 32 ГБ ОЗУ DDR5 (5600 МТ/с), твердотельным накопителем PCIe Gen4 NVMe Performance M.2 вместимостью до 2 ТБ, батареей ёмкостью 83 Втч, клавиатурой с RGB-подсветкой, ИК-камерой HP TrueVision разрешением 1080p, двумя динамиками с поддержкой DTS:X, интерфейсами USB-C, USB-A (10 Гбит/с), HDMI 2.1 и Gigabit LAN, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а также корпусом массой 3 кг. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не объявлены.