Обновленный ноутбук Huawei MateBook 14 оценен в $900

Сетевые источники сообщают о том, что компания Huawei дала старт продажам обновленной ноутбука MateBook 14. Новинка характеризуется 14-дюймовым экраном с разрешением 2160:1440 пикселей, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ памяти, четырехъядерными процессорами Core i5-10210U или Core i7-10510U семейства Comet Lake с частотами от 1,6 ГГц до 4,2 ГГц и от 1,8 ГГц до 4,9 ГГц соответственно, а также возможность обрабатывать до восьми потоков инструкций, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe SSD на 512 ГБ, сканером отпечатков пальцев, портами USB 2.0, USB 3.0 и USB Type-C, интерфейсом HDMI, 3,5-мм и ОС Windows 10. Цена на ноутбук составляет 900 и 1040 долларов.