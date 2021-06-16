Обновленный ноутбук Lenovo ThinkPad P15 получил 3D-карты NVIDIA RTX

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями ThinkPad P15 Gen 2 и ThinkPad P17 Gen 2, которые могут поставляться с операционными системами Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Pro Workstation, Ubuntu Linux, Red Hat Enterprise Linux и Fedora Linux.

Новинки оснастили 15,6 и 17,3-дюймовыми дисплеями с разрешением вплоть до 4K и сенсорной OLED-панелью у младшей модели, чипами Intel Core или Xeon, видеокартами NVIDIA вплоть до RTX A5000, 128 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 ёмкостью до 6 ТБ, модулями Intel Wi-Fi 6E AX210 и Bluetooth 5.2 vPro, сотовым модемом Quectel 4G LTE, ИК-камерой, сканером отпечатков пальцев, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя USB Type-A 3.2 Gen1, разъемами USB Type-C, HDMI 2.1/2.0 и Ethernet. Ноутбуки появятся в продаже в следующем месяце по цене от 1750 и 1780 долларов соответственно.