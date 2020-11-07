Обновленный ноутбук Origin PC NS-15 получил до 64 ГБ ОЗУ

Компания Corsair пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Origin PC NS-15, который представляет собой мобильную рабочую станцию на чипах AMD. Новинка характеризуется максимальной конфигурацией с 16-ядерным и 32-потоковым процессором Ryzen 9 5950X с максимальной частотой 4,9 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, двумя твердотельными накопителями NVMe PCIe до 6 ТБ, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и с частотой обновления 144 Гц, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 2070 с 6 и 8 ГБ памяти GDDR6, адаптерами Wi-Fi 6 AX200 и Bluetooth, дактилоскопическим сенсором, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, слотом для карт памяти microSD, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.0 и mini DisplayPort 1.4. Цена на ноутбук стартует от 1800 долларов.