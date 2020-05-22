Обновленный ноутбук Razer Blade 17 получил CPU Core i7-10850H

Компания Razer пополнила ассортимент игровых лэптопов обновленной моделью Razer Blade 17, которая сохранила дизайн и размеры прошлогоднего ноутбука. Новинка характеризуется процессором intel Core i7-10850H, видеокартами RTX 2070 Max-Q и RTX 2080 Super Max-Q, 17-дюймовым дисплеем с 4K UHD и частотой обновления 120 Гц или Full HD с кадровой частотой 300 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью от 512 ГБ, тремя портами USB 3.2, двумя USB-C 3.2 ( один Thunderbolt 3), интерфейсами RJ45 и HDMI 2.0b, кардридером SD, клавиатурой с подсветкой, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6, батареей ёмкостью 70,5 Втч, размерами 395:260:19,9 мм и массой 2,75 кг. Цена ноутбука составляет 2600, 3200 или 3800 долларов в зависимости от модификации.

Комментарии и отзывы Razer Blade 17
Обзоры:
Предварительный обзор MSI Limited Edition Rose Pink Prestige 14. В розовом цветеПредварительный обзор MSI Limited Edition Rose Pink Prestige 14. В розовом цвете
Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509
Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54
Новости:
HP обновила ноутбук Omen 15

HP обновила не только начинку ноутбука Omen 15, но и внешний дизайн. Обновленный дизайн включает более то...
Samsung представила Galaxy Book S

Официально представлен новый ноутбук компании Samsung, который выглядит очень стильно и привлекательно. Н...
HP Elite c1030 Chromebook Enterprise получил крутую функцию

Официально представлен ноутбук HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, который оборудован достаточно интере...
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримовОбзор Logitech StreamCam. Лучшая веб-камера для стримов
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
KIOXIA представила новое программное обе...
KIOXIA представила новое программное обеПрограммное обеспечение компании KIOXIA называется Software Enabled Flash. Софт основан на встроенной Fla...
Samsung Terrace отправился в релиз...
Samsung Terrace отправился в релизСегодня показания Samsung официально представила свои новые телевизоры Samsung Terrace, которые предназна...
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X...
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken XПроцессорные системы жидкостного охлаждения представляют сегодня большой интерес для пользователей ПК, ве...
Монитор Acer Predator XB253QGXbmiiprzx и...
Монитор Acer Predator XB253QGXbmiiprzx иКомпания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов Predator моделями XB253QGXbmiiprzx и XB273GXbmiiprz...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II вы...
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II выЯпонский оператор KDDI готов выпустить в продажу флагманский смартфон Sony Xperia 1 II, который был офици...
Apple запустила веб-сайт с информацией о...
Apple запустила веб-сайт с информацией оКомпания Apple создала приложение и веб-сайт посвященный коронавирусу COVID-19. ...
ASUS ускорила Radeon RX 5600 XT...
ASUS ускорила Radeon RX 5600 XTДостаточно часто мы говорим о том, что некоторые компании хотят привлечь пользователя исключительно дизай...
LG представила монитор Intros UltraGear ...
LG представила монитор Intros UltraGear LG Intros UltraGear 34GN850-B оснащен 34 дюймовым экраном с матрицей Nano IPS. Соотношение сторон 21: 9, ...
Представлены смартфоны Honor 30 Pro и Ho...
Представлены смартфоны Honor 30 Pro и HoКомпания Honor представила смартфон Honor 30 Pro и его старшую версию Honor 30 Pro+, которая уже заняла в...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 10 и...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 10 иКомпания NVIDIA объявила о добавление каждый четверг новых игр. На этой недели сервис NVIDIA GeForce Now ...
Mortal Kombat 11 предлагает 60% скидку н...
Mortal Kombat 11 предлагает 60% скидку нАкция будет длиться до 9 марта. Mortal Kombat 11 была одной из самых продаваемых игр 2019 года. Разработч...
Игровой ПК ASUS ROG Strix GT35 получил 1...
Игровой ПК ASUS ROG Strix GT35 получил 1Компания ASUS пополнила ассортимент десктопных ПК моделью ROG Strix GT35, которая предназначена для самых...
Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний дискОбзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Обзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британскиОбзор Bowers & Wilkins PX5. Накладные наушники с шумоподавлением по-британски
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor