Обновленный ноутбук Razer Blade 17 получил CPU Core i7-10850H

Компания Razer пополнила ассортимент игровых лэптопов обновленной моделью Razer Blade 17, которая сохранила дизайн и размеры прошлогоднего ноутбука. Новинка характеризуется процессором intel Core i7-10850H, видеокартами RTX 2070 Max-Q и RTX 2080 Super Max-Q, 17-дюймовым дисплеем с 4K UHD и частотой обновления 120 Гц или Full HD с кадровой частотой 300 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью от 512 ГБ, тремя портами USB 3.2, двумя USB-C 3.2 ( один Thunderbolt 3), интерфейсами RJ45 и HDMI 2.0b, кардридером SD, клавиатурой с подсветкой, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6, батареей ёмкостью 70,5 Втч, размерами 395:260:19,9 мм и массой 2,75 кг. Цена ноутбука составляет 2600, 3200 или 3800 долларов в зависимости от модификации.