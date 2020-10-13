Обновленный ноутбук Razer Blade Stealth 13 оснащен процессором Intel Tiger Lake

Компания Razer обновила игровой ультрабук Blade Stealth 13 новым процессором Intel Core i7-1165G7. Частота ядра может достигать отметки 4,7 ГГц.

Razer Blade Stealth 13 призван обеспечить максимальную игровую производительность. Пользователю доступны два варианта дисплея: 4K OLED с сенсорным управлением и новый вариант FullHD OLED с заводской калибровкой.

Остальные характеристики остались такими же, как у модели 2019 года. 16 Гб ОЗУ, видеокарта GeForce GTX 1650Ti Max-Q, SSD-накопитель на 512 ГБ и операционная система Windows 10 Home. Доступные разъемы подключения: 2 порта USB-C, 2 порта USB-A и 3,5-мм разъем для аудиовыхода.

Стоимость модели с 4K дисплеем составляет 1999,99 долларов, а версия с FullHD дисплеем будет стоить 1799 долларов.

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