Обновленный ноутбук RedmiBook Air 13 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам обновленного ноутбука RedmiBook Air 13, который может похвастаться новым 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержкой технологии DC Dimming и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Также лэптоп оснащается двумя разъемами USB-C, процессорами Core i7-10510U и Core i5-10210U, металлическим корпусом толщиной 12,99 мм и массой 1,05 кг. Дискретной графики в ноутбуке, судя по описанию, не предусмотрено. Версия с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ обойдется в 705 долларов, с Core i5, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ – $750, а топовый вариант с Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ стоит 850 долларов.