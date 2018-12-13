Обновленный ноутбук Samsung 2019 Note 9 Pen

Компания Samsung представила две обновленные версии ноутбук-трансформеров 2019 Note 9 Pen.

Это 13-дюймовый и 15 дюймовый ноутбук. Они по-прежнему работают на процессоре Intel Core i7 8-го поколения, но на 15-дюймовой модели установлена дискретная графика NVIDIA GeForce MX150 2 ГБ. Оба ноутбука имеют ОЗУ LPDDR3, GIGA WiFi, распознавание лиц и отпечатков пальцев, два порта Thunderbolt 3, USB-C и порты UFS / MicroSD. Они также получили интеллектуальный усилитель ThunderAmp и звук студийного качества из динамиков. 2019 Note 9 Pen также выглядит дороже, чем предыдущая модель, благодаря новому дизайну и цельнометаллической алюминиевой раме. Обе модели по-прежнему невероятно легки: 1,12 кг за 13-дюймовую версию и 1,56 кг за более крупную модель. Наконец, обе модели имеют встроенную ручку S Pen с возможностью выбора из трех разных подсказок.