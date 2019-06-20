Обновленный ноутбук ThinkPad T590

Ключевой особенностью модели T590 является 15-дюймовый дисплей с разрешением 4К, IPS-матрицей, яркостью 500 нит и поддержкой технологии Dolby Vision. Ноутбук получил двойной направленный микрофон с шумоподавлением. От одного заряда ноутбук способен проработать до 15 часов. Он получил широкий набор портов для подключения периферийных устройств: 1 x TBT3, 1x Type-C, 2 x USB-A 3.1 (Gen 1), HDMI 1.4. ИК-камера защищена затвором Think Shutter.В ThinkPad T590 установлены процессоры Intel Core восьмого поколения (i5 или i7 в максимальной комплектации). Ноутбук поставляется со встроенным накопителем PCIe SSD объёмом до 1 ТБ и операционной системой Windows 10 Pro. Объем оперативной памяти достигает 48 ГБ. Эта модель поставляется с интегрированной видеокартой Intel UHD 620 и опциональной дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX 250.Стоимость новинки составит 91000 тысяч рублей.