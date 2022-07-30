Обновленный ноутбук XMG Neo 17 получит 240-Гц экран

Сетевые источники поделились подробностями о новом поколении ноутбуков XMG Neo 15 и Neo 17, которые будут выпущены в следующем месяце компанией Schenker. Новинки получат совместимость с системой жидкостного охлаждения Oasis, дисплеи с частотой обновления 240 Гц и разрешением 2560:1600 пикселей, батарею ёмкостью 99 Втч у старшей модели, APU Ryzen 6000H и графические адаптеры GeForce RTX 3080 Ti. Ориентировочная цена ноутбуков пока не раскрывается, но, например, выпущенная в начале года 15-дюймовая модель появилась в продаже по цене от двух с половиной тысяч долларов.