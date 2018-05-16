Обновленный планшет-трансформер HP Elite x2 получил 13-дюймовый дисплей

Компания HP представила новое поколение планшета-трансформера Elite x2, который получил 13-дюймовый дисплей против 12,3 дюймового экрана у предшественника. Разрешение панели составляет 1920:1080 пикселей или 3000:2000 пикселей в зависимости от модификации. Также новинка получила процессоры Intel Core восьмого поколения, от Core i3-8130U (2,2-3,4 ГГц) до Core i7-8650U (1,9-4,2) ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти, максимальный объем SSD PCIe NVMe 1 ТБ, два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3 и одним USB 3.1 Type-A, а также стандартным гнездом для наушников.

Конфигурация модели Elite x2 1013 G3 может похвастаться цифровым пером HP Active Pen, тремя микрофонами, акустической системой Bang & Olufsen, 8 Мп и 5 Мп камерами, инфракрасной камерой, а также модемом LTE. Толщина планшета равна 13,3 мм, а масса – 1165 граммам. Старт продаж намечен на июнь по цене от 1500 долларов.