Обновленный смартфон Lenovo S5 Pro GT

Lenovo S5 Pro GT получил свое спортивное имя благодаря обновлению набора микросхем Snapdragon 660.

Модель GT можно предварительно заказать уже сегодня, а официально купить можно будет 24 декабря, стоимость будет составлять 175 долларов за модель 4/64 Гб. Модель на 6/64 Гб стоит чуть больше, 189 долларов. Основная часть телефона и чем не отличается от прошлой модели S5 Pro. Все тот же металлический корпус, 6.2 дюймовый дисплей с разрешением 1080р+. Сверху расположилась 20 мп камера, и 8 мп камера для 3D-сканирования лица. Основная двойная камера на задней панели имеет 12 + 20 мп. Также сзади расположился сканер отпечатков пальцев. Lenovo S5 Pro GT может похвастаться аккумулятором емкостью 3500 мАч и 18 Вт быстрой зарядки через USB-C. Также смартфон сохранил разъем для наушников 3,5 мм. Телефон работает на платформе Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI.