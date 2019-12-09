Обновленный смартфон Vivo V17 позирует на видеоролике

В сеть были выложены фотографии и видеоролик смартфона Vivo V17 в обновленной его версии, который совсем скоро должны анонсировать на индийском рынке.

Смартфон получит основную квадрокамеру в прямоугольном блоке, а не известную многим камеру-бриллиант. Также аппарат характеризуется 6,44- дюймовым AMLED экраном со врезанной 32 Мп селфи-камерой, SoC Snapdragon 675, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, основная камера на 48, 8, 2 и 2 Мп, батарею на 4500 мАч и поддержку быстрой 18 Вт зарядки.