Обновленный смартфон ZTE Blade A7s 2020 поступил в продажу

ZTE представила обновленный смартфон Blade A7s 2020, он сохранил эргономику и практичность, которая характерна серии ZTE Blade. Новинка получила 6,5 дюймовый экран с разрешением 1560 на 720 пикселей, соотношение сторон составляет 19,5: 9.

Производительность в играх и приложениях обеспечивает 8-ядерный процессор с частотой 1,6 ГГц. Доступно две конфигурации, с 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти. Фронтальная камера имеет 8 МП датчик, а основная камера получила 16 МП модуль.

Емкость аккумулятора 4000 мАч. Смартфон работает на ОС Android 10. Дополнительные воможности включают в себя GPS, Wi-Fi 2.4G 802.11 /b/g/n/, Bluetooth 4.2. Есть датчики отпечатка пальцев, приближения, освещения, а также гироскоп, акселерометр, FOTA.

Смартфон ZTE Blade A7s 2020 можно приобрести с сегодняшнего дня по рекомендованной цене 9 990 рублей.