Обои Samsung Galaxy Note20 доступны для скачивания

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал опубликовал официальные обои еще не представленного флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20. Они очень похожи обои для планшета Galaxy Tab S7+. Официальная презентация линейки Galaxy Note20 запланирована на 5 августа.

Что до характеристик смартфона, то он будет оснащен 6,9-дюймовым экраном Super AMOLED Infinity-O с разрешением 3200:1440 пикселей, изменяемой кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой HDR10+, защитным стеклом Gorilla Glass 7, фирменным пером S Pen, топовой платформой Exynos 990, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карт microSD, тройной основной камерой с главным модулем на 108 Мп датчике, объективе с диафрагмой F/1,8 и возможностью записи видео в 8К с частотой 30 к/с, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телефото модулем на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом, фронтальной камерой на 10 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, портом USB 3.2 Type-C, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 45 Вт, обратной беспроводной зарядкой и защитой по степени IP68.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20
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