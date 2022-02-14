Образец снимка камеры nubia Z40 Pro, предоставлен руководителем компании

nubia представит Z40 Pro в этом месяце и хотя дата запуска смартфона еще не объявлена, исполнительный директор nubia г-н Ни Фей продемонстрировал возможности камеры Z40 Pro на Weibo, опубликовав фотографию, сделанную с помощью телефона.

Г-н Фей не стал подробно рассказывать о настройке камеры Z40 Pro, но компания ранее объявила, что Z40 Pro будет оснащен датчиком Sony IMX787 в паре с 35-мм объективом. Устройство будет иметь апертуру f/1.6, оптическую стабилизацию изображения и всенаправленный автофокус. Nubia заявляет, что это уменьшит искажения изображения на 35%, соберет на 80% больше света и улучшит четкость изображения на 78%.

Компания также подтвердила, что Z40 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и будет иметь в 300 раз лучший коэффициент рассеивания тепла для устойчивой работы.