Обзор AERMOO V1. Лучшая защищенная беспроводная колонка

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Ваша жизнь наполнена экстримом и вы постоянно находитесь в поисках новых приключений? Кажется сегодняшняя новинка, которую мы представим вашему вниманию, станет идеальным решением для того, чтобы не остаться без музыки при любых обстоятельствах, во время дождя, ветра, и других погодных явлениях. Встречайте, перед вами компактная, мощная, стильная защищенная колонка AERMOO V1, которая не боится ничего. Кроме того, при помощи беспроводного подключения Bluetooth вы легко сможете отвечать на телефонные звонки во время очередного покорения, к примеру, гор. Устройство можно приобрести на официальном сайте компании производителя за приемлемую стоимость. На момент написания обзора цена на AERMOO V1 составляла приблизительно 35 долларов. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная колонка AERMOO V1

Карабин

Кабель USB-microUSB

Кабель AUX

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о AERMOO V1. В комплект поставки входят:

Особенности

Класс защиты: IPX6

Дальность беспроводной связи Bluetooth: до 15 м

Мощность аккумулятора: 2200 мАч

Время работы: 8 ч

Выходная мощность динамиков: 5W х 2

Габариты: 149.5х47х68.6 мм

Вес: 330 г

Внешний вид

Устройство получило под свое управление компактные габариты. Корпус девайса практически полностью прорезинен, что позволило получить AERMOO V1 отличную защиту от погодных катаклизмов. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены надежно. Складывается впечатление, что перед нами флагманская модель беспроводных колонок.

Дизайн устройства придется по душе мужчинам. Здесь нет ничего лишнего, все углы закруглены. Колонки выполнены в черном цвете с оранжевыми вставками.

На лицевой части колонок, под защищенной металлической решеткой расположились два 40 мм динамика, мощностью 5 Вт каждая. На решетке можно увидеть логотип компании Aermoo.

На верхней и нижней гране устройства есть специальные ножки для того, чтобы колонки надежно стояли на различной поверхности.

На одной из боковых граней, под защищенной крышкой, расположились следующие разъемы: слот для microSD, AUX, microUSB и кнопка Reset.

Чуть выше можно увидеть крепление для карабина, который идет в комплекте с устройством. Это позволяет использовать AERMOO V1 при занятии экстремальными видами спорта, отлично подойдет для скалолазов.

На верхней гране устройства находятся все кнопки управления: Вкл/выкл, Play/Stop, переключение режимов, увеличение громкости/следующий трек, уменьшение громкости/предыдущий трек. Рядом можно увидеть отверстия для микрофона.

Здесь же находится светодиодный индикатор состояния работы, который загорается синим цветом.

Возможности

Если говорить в целом о дизайне устройства, следует отметить, что AERMOO V1 придется по душе большинству покупателей, особенно сильной половине человечества. Если вы занимаетесь экстремальным спортом, то AERMOO V1 идеально сумеет вписаться в список ваших полезных инструментов.Устройство может воспроизводить музыку различными способами. Начнем с основного, подключения к колонкам при помощи беспроводной технологии Bluetooth. Это позволяет не только слушать музыку через свой смартфон, но и отвечать на входящие телефонные звонки, а все благодаря встроенному микрофону. Для ответа не обязательно доставать свой телефон из кармана, достаточно просто нажать на кнопку "Принять вызов" на устройстве.

На наше удивление микрофон показал отличные результаты в работе, что позволяет разговаривать через AERMOO V1 на расстоянии до двух метров. Собеседники отлично нас слышали, как и мы их. Благодаря системе шумоподавления общаться можно и в оживленных местах.

Дальность связи беспроводного подключение достигает до 15 метров. На практике данного значения можно добиться лишь тем, что между смартфоном и колонкой не будет никаких преград. В любом случае, связь отлично показала себя в работе. Никаких сбоев и разрывов связи, за все время тестирования, нами замечено не было.

Если вы ищите уединения с музыкой, то есть возможность установить в AERMOO V1 карту памяти microSD. Здесь также имеется разъем AUX, однако нам кажется, что большинство пользователей вряд ли будут использовать данный способ передачи аудио сигнала.

В AERMOO V1 предусмотрен режим FM-радио. Но, как показывает практика, устройство очень плохо ловит радио сигналы. В закрытых помещениях нам удалось поймать несколько сигналов, однако все они проигрывались с помехами. На улице результат немного улучшился, но проблема с помехами, в большинстве случаев, не исчезла.

Аккумулятор

Данное устройство получило стандарт водонепроницаемости IPX6. Это позволяет пользователям данной колонки не переживать за сохранность девайса при воздействии с различными погодными явлениями. Другими словами, AERMOO V1 не боится воды и уверенно продолжает работать в самых экстремальных ситуациях, что важно.Устройство получило под свое управление встроенный аккумулятор мощностью 2200 мАч, этого вполне достаточно, чтобы в самый неподходящий момент не остаться без музыки. На максимальном заряде нам удалось продержаться около 8 часов работы. Данный результат был достигнут приблизительно на уровне громкости 60-70%. Лично нам кажется, что это очень даже неплохой результат. Однако есть одно но, слишком долгая зарядка, добраться до максимального уровня заряда аккумулятора нам удалось спустя чуть больше трех часов, был использован 5 Вт блок питания. Здесь мнения могут разделиться, ибо для некоторых пользователей очень сильно важна возможность зарядить аккумулятор в течении короткого промежутка времени.

Качество звука

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики позаботились о том, чтобы устройство, если пользователь не слушает музыку, автоматически переходит в режим сна, что позволяет устранить пустое просаживание аккумулятора.Теперь о самом главном - качестве звука. На самом деле, мы были сильно удивлены, при первом включении устройства. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы устроить небольшую дискотеку на природе. В закрытом помещении будет достаточно использовать половину того, что может AERMOO V1. Особое внимание следует уделить тому, что на максимальной громкости звука, устройство не начинает хрипеть и дребезжать, звук остается чистым и насыщенным.

Итоги

Средние и высокие частоты идеально настроены. Это позволяет комфортно слушать музыку в любом жанре. Звуки не режут уши. Возможно, некоторым пользователям покажется, что не хватает низких частот. Да, нельзя сказать, что они на идеальном уровне, однако учитывая габариты устройства, AERMOO V1 выдает мягкие и ощутимые басы, и, несомненно, бьет своих конкурентов наповал. Слушать музыку одно удовольствие.Подведем итоги по беспроводной колонке AERMOO V1. Устройство показало отличные результаты в работе. Да, были не существенные падения, однако это не говорит о том, что данный девайс плох, и не стоит на него обращать внимание. Все же плюсов здесь куда больше: строгий дизайн, компактные габариты, качественная сборка и материалы, защита от погодных явлений, мощный и насыщенный звук и относительно не большая цена. Что касается минусов, следует отметить плохую работы радио, долгую зарядку аккумулятора и еще одно - устройство можно приобрести не везде, что, как показывает практика, пугает некоторых покупателей, которые не привыкли делать заказы в Интернет-магазинах. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.