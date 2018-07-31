Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. Шикарные полеты

Игра AIRHEART - Tales of broken Wings понравится тем пользователям, которые хотят получить в первую очередь релакс и спокойствие от игрового процесса. Это настолько расслабляющий проект, насколько это вообще можно себе представить. Разработчики может и не ставили перед собой задачу именно так влиять на пользователя, но я получил массу положительных эмоций от полетов в этом виртуальном мире и теперь хочу поделиться своими впечатлениями с вами. Если вы хотите себе игру, в которое в течении длительного времени нужно развиваться и спокойно изучать виртуальный мир, то это один из лучших вариантов из всех. Даже те, кто не особо получают удовольствие от данного жанра и больше предпочитают шутеры или гонки, получат здесь массу новых ярких эмоций. Давайте же посмотрим в чем преимущество AIRHEART - Tales of broken Wings и почему фанаты в неописуемом восторге от этого релиза.

Геймплей

В основе игрового процесса лежит полет на нашем славном аппарате. В самом начале игры у вас не будет возможности выбрать какой именно самолет вы предпочитаете, так как он у нас один. Настоятельно советую не пропускать обучение в начале игры, там рассказывают все важные моменты и описывают то, как мы будем летать, как стрелять и притягивать предметы. Ничего сложного в принципе и так нет, но лучше пройти обучение и сразу понять все тонкости игрового процесса. Дальше можно отправляться в путь — летать по локациям и собирать ресурсы, громить случайных «товарищей» по карте и подбирать с них предметы. Это важный процесс игры, ведь дальнейшее развитие зависит исключительно от количества заработанных вами денег. Когда вам кажется, что вот-вот вас уже собьют, можно нажать R на клавиатуре и улететь домой для подзаправки. Собственно, это и есть большая часть игрового процесса.

Управление

Я играл на клавиатуре с мышкой, так как это самый популярный тип контроллера у геймеров на ПК. Оказалось, что воевать достаточно удобно — управление направлением полета на WASD, стрельба на левой клавише мыши, притягивание предметов на правой. После парочки полетов привыкаешь летать и стрелять одновременно, не теряя скорости, из-за чего геймплей становится лишь более интересным. Теперь вам нужно лишь запастись терпением и отправляться в интересные локации для сбора новых ресурсов. Это поможет вам не только заработать, но и отвлечься от происходящего вокруг.

Улучшения

На протяжении всего игрового процесса вы будете вкладывать средства в улучшение своего корабля, так как это даст больше возможностей для дальнейших исследований. Например, можно улучшить свое орудие и наносить больше урона по противникам, можно улучшить пропеллер и быстрее летать. Если же улучшение вашего личного транспорта не так интересно, можно попробовать заработать на более мощный вариант и улучшать уже его, покупать новые детали и так далее. Вариантов развития очень много, так что зарабатывать золотые монетки вам точно не надоест. Главное уметь их правильно распределять потом.

Итог

Мне AIRHEART - Tales of broken Wings оень понравилась — игровой процесс не требует от вас дикого мастерства управления, графика очень красивая и приятная, есть масса вариантов для развития в будущем. То есть, это проект не на один или два вечера, а на гораздо более длительный срок. Если вы большой фанат таких вот новинок, то обязательно советую попробовать, вы точно не пожалеете. Разработчику удалось придумать интересный виртуальный мир и снабдить нас приличным арсеналом самолетов, от которых просто нельзя оторваться. Да и зачем это делать?