Недавно поиграли в хоррор на выживание от третьего лица Frankenstein: Awakening of Horror, действие которого разворачивается в 1855 году. Британское правительство обратилось в Виктору Франкенштейну в поисках нового оружия для использования в Крымской войне. Но на месте проект потерпел неудачу, теперь на месте нас ждет нечто более опасное. Ожидается оригинальная история с боями и головоломками, ограниченные боеприпасы, бои с оружием ближнего боя и револьверами, гротескные бои и сражения с боссами, готические локации.

Сюжет берет старт с пробуждения бойца в эдинбургском военном госпитале — герой не может вспомнить, что именно произошло с ним ранее. Британские власти сделали ставку на Виктора Франкенштейна и его неоднозначные опыты, рассчитывая получить принципиально иное оружие. Но замысел обернулся катастрофой, породив нечто куда более угрожающее, чем планировалось. Протагонисту предстоит отыскать Франкенштейна и прекратить его деятельность.

Подобный разворот в хорошо известной мифологии выглядит любопытно — особенно потому, что антураж войны дает другой ракурс на цену научных амбиций. Загадка, связанная с провалами в памяти героя, тоже подталкивает игроков двигаться дальше, тем более когда отдельные создания словно бы узнают его. Среди сильнейших сторон проекта — атмосфера. Покинутые лечебницы, интерьеры викторианской эпохи, занесенные снегом деревни и готические крепости формируют подходящий фон для хоррор-приключения. Мрачные коридоры и тревожные локации обеспечивают достаточно гнетущее настроение, а музыкальное сопровождение неплохо наращивает напряжение.

Игровой процесс строится по довольно классической схеме survival horror. Патроны и аптечки выдаются скупо — значит, игрокам придется заранее решать, где вступать в бой, а где разумнее уклониться от столкновения. Основу сражений составляют револьвер и оружие ближнего действия, тогда как исследование вознаграждается припасами, зацепками и записками. Подобный контроль ресурсов привносит желанную напряженность, особенно на ранних отрезках. Понимание того, что боезапас ограничен, превращает каждую стычку в осознанный выбор, а не в призыв прорываться напролом. Головоломки на местности, тайные ходы, ловушки и схватки с боссами тоже добавляют разнообразия, выходящего за рамки рядовых перестрелок.

Опыт несет в себе притягательный дух олдскульного хоррора на выживание: герой уязвим, а акцент сделан на внимательном изучении пространства. Увы, на практике геймплей работает не так гладко, как обещает задумка. Самое слабое место — боевая система. Управление порой кажется вялым и неотзывчивым, из-за чего схватки вызывают незаслуженное раздражение. Анимация персонажей нередко выглядит деревянной, а движениям недостает плавности, которой ждешь от современного релиза для PS5. Вместо ощущения реальной угрозы, исходящей от противников, часть столкновений раздражает из-за ограничений, заложенных в боевую механику. Стычки с врагами быстро приедаются, хотя игроки и подходят к отдельным ситуациям по-разному. С головоломками тоже нет стабильности. Иные из них дают приятную смену ритма, другие же выглядят уныло и не приносят радости — их единственная функция в том, чтобы задерживать продвижение.

Итоги по Frankenstein: Awakening of Horror

Визуальная составляющая также оставляет двойственное впечатление. Отдельные помещения смотрятся атмосферно и удачно обыгрывают готический антураж, однако целостности общей подаче не хватает. Особенно разочаровывают модели героев и их анимация, а ряду локаций недостает проработки и визуальной характерности — без этого исследовать их неинтересно. Проблемы делаются куда очевиднее, стоит лишь выбраться наружу. Атмосфера, которая держалась на должном уровне в ранних интерьерах, постепенно рассеивается, уступая место невыразительному окружению, которое и выглядит, и ощущается заметно устаревшим. Порой действительно возникает чувство, будто игровые технологии откатились на 20 лет назад. Повествованию тоже не удается выжать максимум из многообещающей завязки. Участие военных в опытах Франкенштейна и потерянная память протагониста открывают массу возможностей для захватывающей истории, однако реализованы они неровно. Диалоги и озвучка порой не убеждают, а темп повествования местами провисает — из-за этого отдельные разделы кажутся длиннее, чем следовало бы.В итоге Frankenstein: Awakening of Horror производит впечатление проекта, которому не хватило времени на доработку. Сеттинг, музыка и механики выживания дают разумную основу, но технические огрехи и нестабильный геймплей снова и снова подрывают то, что могло бы стать увлекательным хоррором. Заложенный потенциал здесь имеется, и мне искренне хотелось получить больше удовольствия, чем в итоге вышло. К сожалению, то, что начинается как интригующее погружение в мрачный викторианский кошмар, оборачивается разочарованием — удержать первоначальную привлекательность у игры получается с трудом.