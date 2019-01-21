Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучший авиасимулятор

Мне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закрывают глаза. Именно по этой причине я очень заинтересовался игрой Ace Combat 7: Skies Unknown, которая является чем-то совершенно уникальным и неповторимым. На рынке видеоигр есть несколько авиасимуляторов, но все они реализованы не так, как хотелось бы фанатам. Либо графика страдает, либо физика, либо еще что-то. У Ace Combat 7: Skies Unknown все намного лучше абсолютно по всем параметрам — здесь шикарное качество картинки, отличная реализацию сюжетной линии и дополнительные бонусы, которые вам принесут удовольствие. Итак, давайте погрузимся в атмосферу полетов на истребителе и посмотрим на новую историю, которую нам приготовили талантливые японские разработчики. Для фанатов игр этого жанра проект является настоящим подарком, ведь это лучшая франшиза в своем жанре.

Сюжетная линия

Управление

Мультиплеер

Итог

Сюжетная линия состоит из очень интересных историй, которые переплетаются в одно большое повествование. Это крайне увлекательно подано в виде рассказа с красивыми кат-сценами и дополнительными диалогами, планированием атак и так далее. На первое место в сюжете поставлена именно война, но кроме того нам рассказывают об условном противостоянии беспилотных самолетов и обычных пилотов. Кто-то считает, что в будущем беспилотные истребители полностью заменят обычные истребители с живыми людьми на борту и эта тема здесь тоже поднимается. В целом, я лично только за беспилотные истребители, ведь при их падении или подбита люди не пострадают. Сюжет очень увлекательно подан, в нем есть масса моментов, которые заинтересуют как ценителей именно сюжета, так и любителей философии на тему полетов в небе. Персонажи колоритные, необычные, у всех есть свой уникальный характер.Стоит сразу отметить, что управление здесь реализовано отлично, но требует определенного понимания игры и правильного уровня сложности. Если вы ранее никогда не играли в подобные проекты, то я настоятельно рекомендую вам попробовать пройти сюжетную линию сначала на первом уровне сложности, а только потом брать эксперта. Это позволит вам привыкнуть к физике самолета, к его управлению, к стилю поведения летательного средства в воздухе. Это очень важно, ведь потом вы точно захотите отправиться в мультиплеер, а там уже совсем иначе играют.В онлайн сражениях у вас всего два типа игры — командный бой четыре на четыре и что-то вроде королевской битвы, где после смерти вы возрождаетесь заново. В обоих вариантах вам нужно набирать определенное количество очков и победит именно тот, кто доберется до нужной обмерки раньше конкурентов. На текущий момент поиграть на ПК в мультиплеер вам не удастся, так как там игра выходит только 1 февраля и получили к проекту доступ только представители прессы. На PS4 и Xbox One ситуация заметно лучше, ведь здесь геймеры уже отправились в онлайн. Правда, сначала обязательно пройдите сюжет, ведь так вы откроете новые самолеты и модули к ним.Ничего подобного на рынке просто нет — никто больше не делает авиасимуляторов такого уровня. Все стараются лишь выпускать какие-то демки скучные, либо делают упор на реализм и играть в такое попросту скучно. Другое дело, что в этой игре есть баланс между реалистичным поведением самолета и тем, как вы им управляете. Можно спокойно играть с геймпадом и получать от этого позитивные ощущения, можно купить специальный контроллер. В любом случае, игра принесет вам массу положительных эмоций, от которых будет тяжело отказаться.