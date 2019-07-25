Обзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймера

2019-07-25, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Acer Predator Triton 500; [375]
Уже с давних времен различные компании пытались создать производительный ноутбук, который бы не грелся, и при этом имел небольшую толщину корпуса. Чаще всего, такие попытки были не самыми удачными. В этот раз к нам на тест попал Acer Predator Triton 500, построенный на базе технологии Max-Q с видеокартой GeForce RTX 2080 и толщиной всего в 17,9 мм.

Внешний вид

Triton 500 выполнен в фирменном стиле игровой линейки Predator. Дизайн не кричащий и не обладает излишнем количество скошенных линий и подсветки на корпусе. Все выглядит очень гармонично, даже сдержанно.

Единственное, что со стороны дает окружающим понять, что ноутбук является игровым, так это логотип с подсветкой «Predator» на передней панели.

Ноутбук практически полностью изготовлен из алюминия. Он прочнее и надежнее традиционного пластика, но при этом неплохо собирает на себе следы от пальцев. Вес модели составляет 2,1 кг, а толщина всего 17,9 мм. Тут у любого читателя возникнет вопрос: «не будет ли проблем с перегревом?» Не будет, ведь модель оснащена тремя вентиляторами AeroBlade 3D 4-го поколения, один из которых идет на охлаждение процессора, а оставшиеся два на видеокарту.

На левой грани находится вход для питания, Ethernet LAN RJ45, USB 3.1, HDMI 2.0 и два mini-jack 3.5 мм для наушников и микрофона.

Справа мы уже имеем два светодиода, USB Type-C, mini DisplayPort и два USB 3.1. Среди разъемов не хватает только слота под SD карту.

На основной панели находится клавиатура, которая имеет хороший отклик и отчетливую окантовку, благодаря которой каждую клавишу видно даже без включенной RGB-подстветки. Кстати через настройки можно выставить цвет каждой их трет зон, яркость, стиль свечения и ее интенсивность.

Из приятных фишек стоит выделить отдельно выведенную клавишу «P» для запуска фирменной утилиты «PredatorSense» и кнопку «Turbo», позволяющая включить на максимум всю мощность вентиляторов.

Тачпад здесь тоже неплохой. Он оснащен приятным покрытием с хорошей чувствительностью. Единственное, что у вас не выйдет одновременно зажать левую и правую клавишу.

Экран

Acer Predator Triton 500 получил 15,6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и частотой обновления кадров в 144 Гц, поддерживающий технологию снижения разрывов кадров NVIDIA G-Sync. Скорость отклика составляет всего 3 мс. Запас яркости большой и его можно регулировать в широком диапазоне. Вся подсветка равномерна по всей площади матрицы, а углы обзора широкие. Что не мало важно, шарнир дисплея очень надежный и при этом позволяет открывать крышку одной рукой.

Начинка

Predator Triton 500 работает на шестиядерном процессоре Intel Core i7-8750H. Он построен по 14-нанометровому техпроцессу. Его базовая частота составляет 2.2 ГГц, а максимальная в режиме Turbo Boost достигает 4.1 ГГц. TDP составляет 45 Вт.

Модель оснащена оперативной памятью объемом в 32 Гбайт (две планки по 16 Гбайт) типа DDR4-2400.

Тут установлен SSD в форм-факторе M.2 объемом 512 Гбайт. Он работает через интерфейс PCI-E x4 и способен достичь неимоверно высокой скорости чтения и записи:

И самым интересным здесь является установленная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. По сравнению с полноценной версией для ПК, она имеет незначительно сниженные частоты видеокарты и памяти. Он использует 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Такой гремучей смеси точно хватит на ближайшие три года, чтобы играть во все игры с высоким уровнем FPS. Также не стоит забывать про функцию «Turbo», позволяет включить работу вентиляторов на максимум. В таком случае уровень шума будет ощутимо выше, но и прирост мощности будет колоссальным.


В обычном режиме:

При включенном режиме «Turbo»:

  • Grand Theft Auto V – 70 fps,
  • Fortnite – 114 fps,
  • Dota 2 – 210 fps,
  • The Witcher 3 – 68 fps.

Автономная работа

Ноутбук, в первую очередь, игровой, поэтому феноменальных результатов в плане автономности от него ожидать не стоит. Встроенного аккумулятора мощностью в 82 Втч в при работе с браузером, документами и просмотре видео хватит на 4 часа. Для того, чтобы полностью зарядить Triton 500 с нуля потребуется 2,5 часа времени.

Итоги

Acer Predator Triton 500 — это один из немногих устройств, который показывает, каким на самом деле должен быть современный игровой ноутбук. Он имеет запас производительности на несколько лет вперед, качественный дисплей на 144 Гц, быстрый SSD, а также красивый и легкий корпус с небольшой толщиной. Из минусов мы выделили только отсутствие разъема под SD карты.

Комментарии и отзывы Acer Predator Triton 500
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