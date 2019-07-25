Обзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймера

Уже с давних времен различные компании пытались создать производительный ноутбук, который бы не грелся, и при этом имел небольшую толщину корпуса. Чаще всего, такие попытки были не самыми удачными. В этот раз к нам на тест попал Acer Predator Triton 500, построенный на базе технологии Max-Q с видеокартой GeForce RTX 2080 и толщиной всего в 17,9 мм.
В обычном режиме:
Внешний видTriton 500 выполнен в фирменном стиле игровой линейки Predator. Дизайн не кричащий и не обладает излишнем количество скошенных линий и подсветки на корпусе. Все выглядит очень гармонично, даже сдержанно.
Единственное, что со стороны дает окружающим понять, что ноутбук является игровым, так это логотип с подсветкой «Predator» на передней панели.
Ноутбук практически полностью изготовлен из алюминия. Он прочнее и надежнее традиционного пластика, но при этом неплохо собирает на себе следы от пальцев. Вес модели составляет 2,1 кг, а толщина всего 17,9 мм. Тут у любого читателя возникнет вопрос: «не будет ли проблем с перегревом?» Не будет, ведь модель оснащена тремя вентиляторами AeroBlade 3D 4-го поколения, один из которых идет на охлаждение процессора, а оставшиеся два на видеокарту.
На левой грани находится вход для питания, Ethernet LAN RJ45, USB 3.1, HDMI 2.0 и два mini-jack 3.5 мм для наушников и микрофона.
Справа мы уже имеем два светодиода, USB Type-C, mini DisplayPort и два USB 3.1. Среди разъемов не хватает только слота под SD карту.
На основной панели находится клавиатура, которая имеет хороший отклик и отчетливую окантовку, благодаря которой каждую клавишу видно даже без включенной RGB-подстветки. Кстати через настройки можно выставить цвет каждой их трет зон, яркость, стиль свечения и ее интенсивность.
Из приятных фишек стоит выделить отдельно выведенную клавишу «P» для запуска фирменной утилиты «PredatorSense» и кнопку «Turbo», позволяющая включить на максимум всю мощность вентиляторов.
Тачпад здесь тоже неплохой. Он оснащен приятным покрытием с хорошей чувствительностью. Единственное, что у вас не выйдет одновременно зажать левую и правую клавишу.
ЭкранAcer Predator Triton 500 получил 15,6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и частотой обновления кадров в 144 Гц, поддерживающий технологию снижения разрывов кадров NVIDIA G-Sync. Скорость отклика составляет всего 3 мс. Запас яркости большой и его можно регулировать в широком диапазоне. Вся подсветка равномерна по всей площади матрицы, а углы обзора широкие. Что не мало важно, шарнир дисплея очень надежный и при этом позволяет открывать крышку одной рукой.
НачинкаPredator Triton 500 работает на шестиядерном процессоре Intel Core i7-8750H. Он построен по 14-нанометровому техпроцессу. Его базовая частота составляет 2.2 ГГц, а максимальная в режиме Turbo Boost достигает 4.1 ГГц. TDP составляет 45 Вт.
Модель оснащена оперативной памятью объемом в 32 Гбайт (две планки по 16 Гбайт) типа DDR4-2400.
Тут установлен SSD в форм-факторе M.2 объемом 512 Гбайт. Он работает через интерфейс PCI-E x4 и способен достичь неимоверно высокой скорости чтения и записи:
И самым интересным здесь является установленная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. По сравнению с полноценной версией для ПК, она имеет незначительно сниженные частоты видеокарты и памяти. Он использует 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Такой гремучей смеси точно хватит на ближайшие три года, чтобы играть во все игры с высоким уровнем FPS. Также не стоит забывать про функцию «Turbo», позволяет включить работу вентиляторов на максимум. В таком случае уровень шума будет ощутимо выше, но и прирост мощности будет колоссальным.
В обычном режиме:
При включенном режиме «Turbo»:
- Grand Theft Auto V – 70 fps,
-
- Fortnite – 114 fps,
-
- Dota 2 – 210 fps,
-
- The Witcher 3 – 68 fps.
-
Автономная работаНоутбук, в первую очередь, игровой, поэтому феноменальных результатов в плане автономности от него ожидать не стоит. Встроенного аккумулятора мощностью в 82 Втч в при работе с браузером, документами и просмотре видео хватит на 4 часа. Для того, чтобы полностью зарядить Triton 500 с нуля потребуется 2,5 часа времени.