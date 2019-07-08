Обзор Alienware M15. Игровой ноутбук на максималках

Самая заветная мечта любого геймера — это иметь мощный игровой ноутбук с высокой производительностью и компактным стильным корпусом. Но всегда есть страх перед возможными перегревами системы и недостаточной мощностью. Мы провели тестирование игрового ноутбука Alienware M15 и выяснили, так ли он хорош, как об этом заявляет производитель.

Внешний вид

Порой некоторые игровые ноутбуки выглядят симпатично только на фотографиях, а вживую все уже не так красочно. Это связано с тем, что производитель вынужден экономить на материалах корпуса и всячески их удешевлять.

Однако Alienware M15 эта история обошла стороной. M15 выполнен в фирменном дизайне от Alienware. К нам на тест попала версия красного цвета, хотя в жизни он больше похож на рубиновый. Также в продаже доступна версия серого цвета. Толщина ноутбука по всей поверхности составляет всего 21 мм, а вес 2,16 кг.

На правой грани у нас разместилось только два USB 3.1. Сразу скажем, что разъема под SD карт в ноутбуке нет. Видимо им пришлось пожертвовать, чтобы добиться такой толщины корпуса.

На левой же грани мы имеем один USB 3.1, Ethernet LAN и комбинированный разъем для наушников и микрофона.

Все основные разъемы расположились на задней крышке: HDMI, Mini-DisplayPort, USB Type-C, разъем для питания и широкий интерфейс для подключения док-станции с внешней видеокартой.

Задняя крышка выполнена из магниевого сплава. Она защищает ноутбук от ударов и меньше весит, по сравнению с алюминием. Кстати стереодинамики находятся с двух сторон под 45 градусов и направлен

Основная панель выполнена из приятного на ощупь софт-тач пластика. Сама клавиатура оснащена качественной RGB подсветкой с многоуровненой яркостью. Ход клавиатуры не самый маленький, поэтому печатать текст и играть на ней достаточно удобно.

Экран

В Alienware M15 установлен дисплей на 15,6 дюймов с IPS матрицей и разрешением Full HD. Также экран имеет частоту обновления кадров в 144 Гц и поддерживает технологию G-Sync и это позволяет играть в игры с более плавной картинкой c меньшим количеством разрывов. Запас яркости в данной модели составляет 300 нит и этого значение более чем хватает, чтобы играть в помещении, но будет недостаточно при работе под прямыми солнечными лучами. Подсветка по всей поверхности равномерна, а углы обзора составляют 178 градусов.

Начинка

У Alienware M15 существует большое множество конфигураций. К нам же на тест приехала версия с 6-ядерным процессором Intel Core i7-8750H c максимальной частотой 4,1 ГГц. Он выполнен по 14 нм техпроцессу, а TDP составляет 45 Вт.

Модель оснащена 16 Гбайт оперативной памяти типа DD4 с рабочей частотой 2666 МГц и возможностью расширения до 32 Гбайт.

Касательно памяти, то здесь имеется действительно быстрый SSD типа PCIe M.2 на 256 Гбайт и HDD на 1 Тбайт HDD для хранения файлов.

Alienware M15 оснащен видеокартой нового поколения Nvidia GeForce RTX 2060 c 6 Гбайт памяти. Она поддерживает работу с технологией трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемые шейдеры.

Программное обеспечение

В Alienware M15 доступно специальное программное обеспечение Alienware Command Center. С помощью нее можно управлять RGB подсветкой, при чем не только клавиатуры, но и двух логотипов Alienware. К примеру, можно выставить каким цветом будет гореть передний логотип в зависимости от оставшегося уровня зарядки. Также через данную программу можно выставлять уровень производительности процессора, аудио режим, а также следить за общим состоянием системы по ее основным показателям.

Автономная работа

Ноутбук заряжается при помощи здорового блока питания мощностью в 180 Вт и весом в 600 граммов. Благодаря этому от нуля до ста M15 примерно за полтора часа. Касательно времени работы, то одного заряда в обычном режиме хватает на 4 часа, а в игровом режиме на 1,5 часов.

Итоги

Alienware M15 показал себя, как отличный игровой ноутбук с очень приятным дизайном со сверхпроизводительностью. К остальным плюсам можно отнести: качественный дисплей, небольшая толщина корпуса, маленький вес и обилие RGB подсветки. К минусам же мы отнесли отсутствие разъема под SD карты и маркость корпуса.