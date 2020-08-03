Обзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометром

На рынке существует огромное количество наушников для занятия спортов, но все они мало чем отличаются друг от друга. К нам на тест попались полностью беспроводные наушники Amazfit PowerBuds со встроенным пульсометром и съемными заушинами. В этом обзоре мы выясним, не пришлось ли чем-то пожертвовать ради внедрения инноваций

Комплектация

Amazfit PowerBuds упакованы в крайне качественную и нарядную коробку. Внутри нее имеются сами наушники, четыре сменные насадки, кабель для зарядки USB Type-C и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

За счет своего сдержанного минималистичного дизайна PowerBuds больше похожи на похожи на беспроводные наушники для повседневных использования, и это однозначно можно считать плюсом. Спортивные нотки наушникам придает только нанесенный на корпус еле заметный принт из многочисленных точек.

Сейчас PowerBuds можно приобрести только в черном цвете, но со временем станут также доступны серый и зеленый.

На обеих наушниках можно найти микрофон, датчик движения и крепление под док-станцию.

Также на правом наушнике имеется пульсометр, который активируется во время запуска тренировок.

В ушах же PowerBuds сидят довольно плотно, не пытаются вывалиться в самый неподходящий момент и при этом не сильно торчат из уха. Кстати корпус наушников защитен от попадания пыли и влаги по стандарту IP55, а значит в них можно спокойно бегать во время дождя.

Сам кейс наушников достаточно компактен и легко помещается в карман. Над крышкой нашлось место для размещения двух заушин, которые крепятся на магнитах. На первый взгляд они могут показаться бесполезными и ненадежными, но время тренировок …

Первое подключения

Подключение PowerBuds происходит самым обычным образом. Нужно открыть кейс наушников и внутри него зажать клавишу, после чего начнется поиск. Теперь остаётся в настройках Bluetooth выбрать устройство «Amazfit PowerBuds». Чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников необходимо скачать одноименное приложение «Amazfit» и внутри него добавить наше устройство. Внутри него можно осуществить настройки музыкального эквалайзера, тренировок и жестов, о которых мы поговорим чуть ниже.

Управление

На PowerBuds нет ни единой кнопки, но фронтальная поверхность является сенсорной и ее можно самостоятельно настроить. На каждый наушник можно выставить действие по двойному и тройному тапу. Всего доступно пять вариантов: пауза/воспроизведение, следующая, предыдущая, голосовой помощник и режим Thru, позволяющий увеличить слышимость всего окружающего с помощью микрофонов.

Правда непонятно, почему отсутствует вариант с ординарным нажатием. Возможно, одно из последующих обновлений исправит эту оплошность.

Здесь же в приложении можно активировать режим тренировок, во время которого будет отлеживаться уровень пульса. Чтобы проверить его качество мы подключили PowerBuds и часы Amazfit Bip S к разным смартфонам и одновременно начали пробежку. Как мы видим по скриншотам ниже, цифры сильно не отличаются.

Звук

PowerBuds нас приятно удивили своим качеством звука. Обычно супротивные наушники звучат весьма и весьма плоско, а здесь же и глубокий бас и средние частоты и неплохие высокие. По уровню запаса громкости в них тоже полный порядок. Касательно звуковых кодеков, то PowerBuds поддерживают mSBC, SBC и AAC.

Также звук можно подкорректировать через эквалайзер в приложении Amazfit.

Время работы

Amazfit PowerBuds от одного заряда способны проработать до 8 часов. Сам же кейс наушников имеет аккумулятор на 450 мАч, которого хватает на две перезарядки, то есть еще 16 часов прослушивания музыки. PowerBuds также поддерживают быструю зарядку за 15 минут можно получить 3 часа работы. Для полного цикла зарядки же им потребуется около 1.5 часов.

Итоги

Amazfit PowerBuds — это достойные беспроводные наушники, которые подойдут для повседневного использования и, естественно, для занятия спортом. В их конструкции нашлось места для применения интересных решений в виде наличия пульсометра и съемных заушин для более уверенной посадки. К их остальным плюсам мы отнесли качественный звук, время работы до 24 часов, водозащищенный корпус и полезное мобильное приложение. На данный момент приобрести наушники можно только на AliExpress.
Комментарии и отзывы Amazfit PowerBuds
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