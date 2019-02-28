Обзор Anthem. Лучшая онлайн-игра этого года

Геймплей

Вокруг игры Anthem долго ходили разные слухи и догадки. Пользователи надеялись, что у разработчиков получится реализовать все свои задумки и игра получится действительно интересной. Потом, правда, серия бета-тестов сильно подпортила картину и аудитория сильно разочаровалась, но к релизу все это поправили и теперь я могу с уверенностью сказать, что игра вам понравится. У нее есть целый ряд преимуществ, которые позволят несколько сотен часов просто не выходить из этого виртуального мира и получать от него максимум положительных эмоций. Собственно, сегодня я постараюсь кратко рассказать о том, почему Anthem удалась и почему геймерам она точно понравится.Нужно понимать, что Anthem — сессионный шутер, который задумывался как проект с длительной прокачкой персонажа. У вас есть громадный открытый мир, есть своя небольшая база и тьма заданий. Каждое задание вы можете проходить несколько раз и на разных уровнях сложности, чтобы добыть необходимые ресурсы или получить нужный предмет. К примеру, вы проходите один квест на начальном уровне сложности, после чего хотите получить более интересные предметы и запускаете это же задание, но на более высоком уровне сложности.

Команда

У врагов будет заметно больше жизней, но взамен вы получите предметы более высокого уровня. И в этом заключается интерес к игре — пользователю дают возможность сражаться за ресурсы и предметы, чтобы стать сильнее и вновь отправиться в неравную схватку против уже более опасного врага. Это действительно увлекает, ведь хочется постоянно двигаться дальше, получать больше предметов, проходить новые задания и все в таком духе. Лично мне геймплей очень понравился.Во время сражений и прохождения заданий у вас будет возможность подобрать себе команду из трёх дополнительных участников и получить от них помощь. Фактически, вы проходите задание с тремя случайными игроками, которые тоже решили повоевать в этом мире. Естественно, можно взять с собой друзей и общаться во время прохождения миссий, давать подсказки и получать гораздо больше удовольствия. Лично я играю в команде с еще двумя друзьями, третьего мы не нашли, и получают просто тонну удовольствия от любого квеста. Это весело, постоянно есть какие-то нелепые ситуации и проблемы, кто-то обязательно во время боя заблудится и получит тонну урона. Именно ради таких моментов хочется играть в подобные игры.

Хай-энд контент

Очень важно, чтобы в игре такого типа были определенные предметы или враги, которые будут доступны только через какое-то длительное время. То есть, чтобы у вас не было возможности за два часа получить самую крутую пушку в игре, а еще через пять победить самого опасного босса. Ведь в этой ситуации вы не получите от игры должного удовольствия. У Anthem с этим проблем нет — вы можете спокойно воевать сотни часов и добраться до самых крутых предметов все еще будет крайне тяжело. Зато всегда есть цель, есть мотивация играть дальше и сражаться за очередной крутой ствол, например.

Итог

Признаюсь честно — ждал Anthem довольно давно и надеялся, что игра получится отличной. И, к счастью, именно так и произошло — графика шикарная, управление понятное и легкое в понимании, есть масса заданий и контента для исследования, есть возможность играть вместе с друзьями и получать от этого даже больше удовольствия. Если вы любите подобные игры с добычей ресурсов и экипировки в течение сотен часов игрового процесса, плюс у вас есть друзья с аналогичными желаниями, то обязательно посмотрите в сторону этой игры — она очень крутая.