Обзор игры Eriksholm: The Stolen Dream. Изометрический стелс

Этот проект заинтересовал меня своей идей и перспективой старого города в изометрической перспективе. Плюс игры в таком жанре появляются редко и поэтому вдвойне интереснее, да и на фоне современных проектов у нее доступный ценник. В моем случае игра была пройдена на PlayStation 5, помимо этого релиз прошел на ПК и Xbox.
Действие ее разворачивается в городе, который и дал название тому проекту. Вращается вокруг все девушки Ханны и ее брата Германа, не вернувшегося с рабочей смены. Она переживает и к этому еще добавляется визит полицейского с предложением поехать в участок для дачи показаний.
Вместо следования в полицию, она решает сбежать и увести за собой погоню. Сначала внутри дома которого живет, а потом по улицам городам. Атмосфера города той эпохи передана хорошо, а здесь еще и проблема с оспой, когда на улице города встречаются гробы, увозят умерших. До всего этого нет дела новоизбранному мэру. А с учетом промышленной революции еще наблюдаются серьезные проблемы с обнищанием населения, большим количеством сирот. Жители отданы во власть полиции и положение в обществе только ухудшается.
Сюжетно игра не торопится раскрывать все секреты, держа в напряжении и непонимании в течение длительного времени. Мы бежим в попытке добраться до предполагаемого местонахождения брата, обходим патрули и решаем небольшие загадки. При этом игра не торопит, это методичный и неторопливый стелс-экшен, где хватает времени для того чтобы насладиться местными красотами и продумать дальнейшее движения. При провале игра возвращает на ближайшую точку сохранение, все это делает ее относительно несложной.
Путешествие в Eriksholm: The Stolen Dream разделено на восемь глав, происходят они в разных локациях, город, шахты и другие локации. Отрисовано все с вниманием к деталям. Разработчики часть событий и предпосылок передают в виде коллекционных записок, поиск которых дополнительно стимулирует изучение локаций детальнее.
В начале путешествия мы играем только за Ханну, из способностей у нее основной является духовая трубка с усыпляющими дротиками. Позже присоединяется союзник с пращой и мужчина с удушающим приемом. В поздних уровнях необходимо комбинировать умения двух или трех персонажей чтобы достигнуть успеха. Это добавляет стелсу динамичности. Реализовано здесь это достаточно хорошо.
Персонажи проработаны, умения у них не перекрываются между собой. Часть путей в городе разделяет их и заставляет немного подумать. Придраться можно к ИИ противников после того как они услышат шум, они относительно быстро забывают о нем и возвращаются к привычным маршрутам. Переживают о пропавших полицейских если это только задано сюжетом, но при этом найденный усыпленный полицейский будет сразу приводить к провалу.