Обзор игры Eriksholm: The Stolen Dream. Изометрический стелс

В середине июня разработчик River End Group и издатель Nordcurrent Group выпустили стелс-игру Eriksholm: The Stolen Dream в изометрической рисовке. События ее разворачиваются в городе Эриксхольм, где Ханне нужно найти своего брата Германа за которым охотится полиция. Это рядовое событие для той эпохи вызывает сразу цепь катастрофических событий, меняющих судьбы не только этой семьи, но и всего города. Уникальный набор персонажей, повествовательные ролики, перевод текста на русский язык, насыщенный мир с детальной рисовкой и стратегический игровой процесс – все это обещают разработчики в релизном ролике.

Этот проект заинтересовал меня своей идей и перспективой старого города в изометрической перспективе. Плюс игры в таком жанре появляются редко и поэтому вдвойне интереснее, да и на фоне современных проектов у нее доступный ценник. В моем случае игра была пройдена на PlayStation 5, помимо этого релиз прошел на ПК и Xbox.

Действие ее разворачивается в городе, который и дал название тому проекту. Вращается вокруг все девушки Ханны и ее брата Германа, не вернувшегося с рабочей смены. Она переживает и к этому еще добавляется визит полицейского с предложением поехать в участок для дачи показаний.

Вместо следования в полицию, она решает сбежать и увести за собой погоню. Сначала внутри дома которого живет, а потом по улицам городам. Атмосфера города той эпохи передана хорошо, а здесь еще и проблема с оспой, когда на улице города встречаются гробы, увозят умерших. До всего этого нет дела новоизбранному мэру. А с учетом промышленной революции еще наблюдаются серьезные проблемы с обнищанием населения, большим количеством сирот. Жители отданы во власть полиции и положение в обществе только ухудшается.

Сюжетно игра не торопится раскрывать все секреты, держа в напряжении и непонимании в течение длительного времени. Мы бежим в попытке добраться до предполагаемого местонахождения брата, обходим патрули и решаем небольшие загадки. При этом игра не торопит, это методичный и неторопливый стелс-экшен, где хватает времени для того чтобы насладиться местными красотами и продумать дальнейшее движения. При провале игра возвращает на ближайшую точку сохранение, все это делает ее относительно несложной.

Путешествие в Eriksholm: The Stolen Dream разделено на восемь глав, происходят они в разных локациях, город, шахты и другие локации. Отрисовано все с вниманием к деталям. Разработчики часть событий и предпосылок передают в виде коллекционных записок, поиск которых дополнительно стимулирует изучение локаций детальнее.

В начале путешествия мы играем только за Ханну, из способностей у нее основной является духовая трубка с усыпляющими дротиками. Позже присоединяется союзник с пращой и мужчина с удушающим приемом. В поздних уровнях необходимо комбинировать умения двух или трех персонажей чтобы достигнуть успеха. Это добавляет стелсу динамичности. Реализовано здесь это достаточно хорошо.

Персонажи проработаны, умения у них не перекрываются между собой. Часть путей в городе разделяет их и заставляет немного подумать. Придраться можно к ИИ противников после того как они услышат шум, они относительно быстро забывают о нем и возвращаются к привычным маршрутам. Переживают о пропавших полицейских если это только задано сюжетом, но при этом найденный усыпленный полицейский будет сразу приводить к провалу.

Итоги Eriksholm: The Stolen Dream

Eriksholm: The Stolen Dream оставила массу приятных впечатлений от прохождения, решения стелс головоломок и разглядывания окружающей обстановки, но с другой стороны она очень короткая, все прохождение занимает около 8 часов и еще час может потребоваться на поиск пропущенных записок. Да она не вносит каких-то новых механик в стелс-приключение, но при этом предлагает хорошую реализацию привычных механик, умеренную сложность и красивые кат-сцены.