Наушники OPPO Enco Air4 New Sound Edition оценили в $16

Компания OPPO пополнила недорогих беспроводных наушников моделью Enco Air4 New Sound Edition, которая основана на 12,4-мм динамических излучателях. Новинка также характеризуется белой и зеленой расцветками, полупрозрачным зарядным футляром, конструкцией полувкладышей, массой одного наушника 3,8 грамма, автономностью до 9,5 часа или до 48 часов с учётом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55 и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4. Наушники появятся в продаже на дебютном китайском рынке 30 мая по эквивалентной цене в 16 долларов.

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