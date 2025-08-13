Наушники HONOR Choice Earbuds X7 Pro выпустили в России

Компания HONOR выпустила на российский рынок беспроводные наушники Choice Earbuds X7 Pro, которые оценены в 4490 рублей. Новинка характеризуется двумя коаксиальными динамиками (основным 11-мм излучателем с титановым покрытием и дополнительным драйвером из сверхтонкой пьезоэлектрической керамики), диапазоном частот 16–40000 Гц, скоростью передачи сигнала через Bluetooth 5.4 – 990 Кб/с, поддержкой кодека LDAC и аудио Hi-Res, активной системой шумоподавления с шестью микрофонами и алгоритмами ИИ с эффективностью 50 дБ, автономностью до 8 часов или до 38 часов для зарядного футляра, игровым режимом с низкой задержкой, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, а также комплектными амбушюрами из антибактериального силикона. Цена наушников составляет 4490 рублей.