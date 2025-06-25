Наушники Vivo TWS Air3 Pro оценили в 28 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS Air3 Pro, которая выйдет в обычном исполнении и версии Long Battery Edition с увеличенной автономностью. Новинка характеризуется 12-мм динамическим драйвером, массой 3,8 грамма, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, многорежимной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 50 дБ, системой шумоподавления с тремя микрофонами на базе ИИ для голосовых вызовов, поддержкой кодеков AAC, SBC и LC3, поддержкой технологии DeepX 3.0, пространственного аудио и адаптивного звука, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, игровым режимом с низкой задержкой до 44 мс, автономностью до 9,5 часа или до 47 часов с учетом зарядного футляра (до 52 часов в варианте Long Battery Edition). Наушники оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 28 и 32 долларов соответственно.