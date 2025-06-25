Наушники Vivo TWS Air3 Pro оценили в 28 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS Air3 Pro, которая выйдет в обычном исполнении и версии Long Battery Edition с увеличенной автономностью. Новинка характеризуется 12-мм динамическим драйвером, массой 3,8 грамма, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, многорежимной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 50 дБ, системой шумоподавления с тремя микрофонами на базе ИИ для голосовых вызовов, поддержкой кодеков AAC, SBC и LC3, поддержкой технологии DeepX 3.0, пространственного аудио и адаптивного звука, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, игровым режимом с низкой задержкой до 44 мс, автономностью до 9,5 часа или до 47 часов с учетом зарядного футляра (до 52 часов в варианте Long Battery Edition). Наушники оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 28 и 32 долларов соответственно.

Представлена игровая гарнитура ASUS ROG Delta II Moonlight W…
Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью ROG Delta II в расцветке Moonli…
Наушники Nothing Headphone (1) засветились на фото …
В сети появились живые фотографии наушников Nothing Headphone (1), официальный релиз которых состоится уж…
Наушники OnePlus Buds 4 оценили в 60 долларов…
Компания OnePlus объявила о выходе беспроводных наушников Buds 4, которые основаны на 11-мм и 6-мм динами…
Sony представила наушники WH-1000XM6…
Сегодня компания Sony представила новые флагманские наушники WH-1000XM6 — продолжение популярной линейки …
Audio-Technica представила наушники по «Звёздным войнам»…
Перед стартом мероприятия Star Wars Celebration Japan, которое пройдёт в Токио 18 апреля, компания Audio-…
Представлены беспроводные наушники JBL Endurance Zone…
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников открытого типа моделью Endurance Zone, которая …
Наушники Meizu PANDAER Pro 3s оценили в 40 долларов …
Компания Meizu объявила о выпуске беспроводных наушников PANDAER Pro 3s, которые основаны на 12,4-мм драй…
Nothing готовит к релизу наушники Headphone (1)…
Пару дней назад компания Nothing официально объявила дату презентации своего первого флагманского смартфо…
Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANCДоступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500
Недорогие TWS-наушники. Обзор SVEN E-190BНедорогие TWS-наушники. Обзор SVEN E-190B
Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7eНедорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7e
Игровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 RenegadeИгровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 Renegade
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor