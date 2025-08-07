Представлены наушники iQOO TWS Air3 Pro

Компания iQOO объявила о выпуске беспроводных наушников TWS Air3 Pro, которые оценены в Китае в эквивалент 27 долларов. Новинка характеризуется 12-миллиметровым динамическим драйвером, системой активного шумоподавления с эффективностью 50 дБ, поддержкой подавления окружающего шума при телефонных звонках на основе трёх микрофонов и алгоритмами ИИ, массой 3,8 грамма, черной и белой расцветками, геймерским режимом с низкой задержкой Full Link с откликом всего 44 мс, технологией Monster Sound с адаптацией под разные жанры, автономностью до 9,5 часа и до 47 часов с зарядным, поддержкой кодеков AAC/SBC/LC3, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.

