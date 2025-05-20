Представлены беспроводные наушники iQOO TWS Air3

Компания iQOO объявила о выпуске беспроводных наушников TWS Air3, которые получили 12-мм динамические излучатели. Новинка также характеризуется фирменными киберспортивными звуковыми эффектами Monster Sound, поддержкой позиционирования звука, адаптером беспроводной связи, временем задержки в играх 44 мс, автономностью до 10 часов или до 45 часов с учетом зарядного кейса, массой одного наушника 3,6 грамма, а также черной и белой расцветкой корпуса (Yin Yao Yellow и Ben Ting White). iQOO TWS Air3 обойдутся на дебютном китайском рынке в 99 юаней или около 1100 рублей по текущему курсу.

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