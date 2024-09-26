Беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор realme Buds T310

На прошлой неделе мы проводили тестирование realme Buds T01, недорогой беспроводной гарнитуры с системой активного шумоподавления. Вместе с ней были представлены realme Buds T310, которые и станут героем сегодняшнего обзора. Отличает их исполнение с возможностью подобрать индивидуальную посадку в зависимости от выбранных амбушюров. При этом также доступный вариант с набором современных технологий.

realme Buds T310

Комплектация

Коробка ярко-желтого цвета из плотного картона. Комплект включает документацию и дополнительные силиконовые амбушюры.

realme Buds T310

Внешний вид

Помимо изучаемой нами в черном исполнении, доступны также в белом. Типичное исполнение для без броских элементов в оформлении. Максимально практично, а наличие защиты IP55 позволит использовать во время тренировок.

realme Buds T310

Вытянутая ножка в основании которой пара контактов через которые осуществляется зарядка при нахождении в зарядном кейсе. На внешней стороне сенсорная зона управления, которая находится в верхней зоне и хорошо определяется слепым методом. В сравнение с Airpods Pro у realme Buds T310 ножка короче и по опыту эксплуатации это удобнее.

realme Buds T310

На корпусе наушников размещено несколько микрофонов, дополнительные отвечают за анализ окружающего шума и его подавления. На ножке динамика устанавливается силиконовые амбушюры и в комплекте три пары. Так можно будет подобрать плотность посадки индивидуально.

realme Buds T310

Зарядный кейс realme Buds T310 также выполнен из пластика. Компактный, с закругленными гранями. На лицевой стороне светодиодный индикатор активности. Для него производитель также отмечает наличие защиты, позволяющей эксплуатировать при высокой влажности и при резком изменении температуры.

realme Buds T310

Посадочные места для наушников с магнитным креплением. На основании разъем USB-C, используемый для зарядки.

realme Buds T310

Софт

Детально управлять гарнитурой можно с помощью фирменного приложения, объединяющее разные типы устройств этого производителя. В нем выводится расширенная информация по заряду каждого из наушников и зарядного кейса в отдельности. Изменение режимов работы системы шумоподавления и степень его усиления. Включение динамического аудио, режим эквалайзера и пространственное аудио.

Несколько пресетов эквалайзера для изменения баланса между частотами, готовые пресеты и ручное регулирование. Режим объемного звучания с тестированием. Игровой пресет с уменьшенными задержками.

Тесты

realme Buds T310 используется Bluetooth 5.4 с кодеком SBC и AAC. Соединение показало себя стабильно. Оснащена гарнитура динамиком диаметром 12.4 мм c катушками HTW и неодимовыми магнитами N52. Здесь улучшена детализация и повышен уровень максимальной громкости. Звук живой и напористый, не сваливается в общую кашу. Понравилось пространственное звучание. использовались они для прослушивания музыки со стриминговых сервисов, просмотра фильмов.

realme Buds T310

Система активного шумоподавления актуальна для жителей мегаполисов. Сосредоточиться на разговоре с собеседником или слушать аудиокниги, музыку не отвлекаясь на шум двигателя в общественном транспорте или улице. При этом пользователь может выбирать жесткость фильтрации под свои личные предпочтения.

realme Buds T310

Встроенный аккумулятор давал в среднем 6 часов беспрерывной работы. В комплектном зарядном кейсе два полных цикла зарядки. При типовой эксплуатации хватит на всю неделю.

realme Buds T310

По посадке в ушах нареканий нет. Сидят удобно, легкие. В данной гарнитуре можно проводить значительное время без запотевания и дискомфорта. В ходе эксплуатации использовали в том числе во время тренировок в фитнес-зале.

realme Buds T310

Итоги

realme Buds T310 – беспроводные наушники с хорошим качеством звука, активным шумоподавлением и высоким уровнем исполнения.
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