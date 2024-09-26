Беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор realme Buds T310

Вытянутая ножка в основании которой пара контактов через которые осуществляется зарядка при нахождении в зарядном кейсе. На внешней стороне сенсорная зона управления, которая находится в верхней зоне и хорошо определяется слепым методом. В сравнение с Airpods Pro у realme Buds T310 ножка короче и по опыту эксплуатации это удобнее.
На корпусе наушников размещено несколько микрофонов, дополнительные отвечают за анализ окружающего шума и его подавления. На ножке динамика устанавливается силиконовые амбушюры и в комплекте три пары. Так можно будет подобрать плотность посадки индивидуально.
Зарядный кейс realme Buds T310 также выполнен из пластика. Компактный, с закругленными гранями. На лицевой стороне светодиодный индикатор активности. Для него производитель также отмечает наличие защиты, позволяющей эксплуатировать при высокой влажности и при резком изменении температуры.
Посадочные места для наушников с магнитным креплением. На основании разъем USB-C, используемый для зарядки.
Несколько пресетов эквалайзера для изменения баланса между частотами, готовые пресеты и ручное регулирование. Режим объемного звучания с тестированием. Игровой пресет с уменьшенными задержками.
Система активного шумоподавления актуальна для жителей мегаполисов. Сосредоточиться на разговоре с собеседником или слушать аудиокниги, музыку не отвлекаясь на шум двигателя в общественном транспорте или улице. При этом пользователь может выбирать жесткость фильтрации под свои личные предпочтения.
Встроенный аккумулятор давал в среднем 6 часов беспрерывной работы. В комплектном зарядном кейсе два полных цикла зарядки. При типовой эксплуатации хватит на всю неделю.
По посадке в ушах нареканий нет. Сидят удобно, легкие. В данной гарнитуре можно проводить значительное время без запотевания и дискомфорта. В ходе эксплуатации использовали в том числе во время тренировок в фитнес-зале.