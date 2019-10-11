Обзор Bluetooth-динамика Aiwa Exos-9

Портативные Bluetooth-динамики становятся все более популярными. Конкуренция в этом сегменте не маленькая. Даже крупные бренды, такие как JBL, Teufel или Marshall, активно используют Bluetooth-колонки.

Мощность модели составляет 100 Вт, частотный диапазон 40 Гц - 20 кГц. На передней панели присутствует ручка громкости и дисплей, сверху есть сенсорная панель.

Подключение к мобильным устройствам осуществляется при помощи модуля Bluetooth, также имеется 3,5 мм вход и USB разъем для подзарядки смартфонов со встроенного аккумулятора.