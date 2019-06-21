Обзор Children of Morta. Шикарная ролевая игра

Боевая система

Релиз Children of Mort многих очень заинтересовал — игра выглядит интересно, у нее весьма увлекательная сюжетная линия и масса особенностей, которые могут понравиться фанатам жанра ролевых проектов. Сегодня мы расскажем вам больше интересных деталей, чтобы вы понимали, почему эта игра настолько хороша и почему стоит ей уделить немного внимания. Все же не часто выходит интересная RPG, правда? Особенно в последнее время.

Графика

Мне очень понравилась боевая система игры Children of Morta, так как она позволяет вам действительно наслаждаться сражениями с противниками. Для атаки вы используете левую клавишу мыши, однако нужно понимать, что нужно еще и бить в правильную сторону, чтобы враги получали урон. Вам нужно наводить мышкой «прицел» в сторону противника, нажимать на клавишу атаки и наносить урон. Кроме того, у вас есть функция блока, которая тоже работает исключительно в определенном направлении — если вы поставили щит перед собой, а вас бьют сбоку, то урон все равно будет проходить. Это вынуждает игрока тренировать реакцию и лучше разбираться в механиках боя, чтобы блокировать удары, наносить урон и при этом оставаться в живых. Есть еще и перекаты, позволяющие уходить из заточения и выбирать более удачное место для боя. Всем этим вам нужно будет овладеть, чтобы сражаться с врагами на равных.

Геймплей

Также стоит похвалить дизайнеров, которые придумали для этой игры графику и дизайн локаций. Игра буквально на первых секундах дает вам понять, что здесь будет красиво, интересно и атмосферно. Если вы приходите в лес, то там всегда будут какие-то животные, растения, будут деревья прорисованы с мелкими деталями и все в таком духе. То есть, каждая деталь вызывает интерес и воодушевление, чего обычно не случается. Вы можете путешествовать по виртуальному миру, изучать его особенности и постигать какие-то детали, можете просто любоваться окружающим миром и получать от этого дополнительное наслаждение. Преимущество пиксельной графики в том, что вы можете действительно погрузиться в эту атмосферу, додумать в голове какие-то детали, получить от этого эстетическое удовольствие и продолжить затяжные сражения. В большинстве игр этого нет, даже в самых достойных.

Итог

Игровые механики Children of Morta спасает продвинутый искусственный интеллект. Обычно мы наблюдаем, как боты, они же ИИ, просто нападают на вас и их можно легко обмануть, придумав парочку хитростей. В этой игре ничего подобного нет — разработчики реализовали достаточно продуманную систему ботов, которые нападают с разных сторон, обходят ваш блок и нападают сразу по несколько персонажей за раз. Не будет такого, что вы поставили блок и враги тупо нападают на вас, нанося урон в щит, пока ваш тыл полностью открыт. Нет, вы должны постоянно отходить, атаковать, блокировать удар, прокачивать ветку навыков и следить за определенными особенностями игрового режима. То есть, вроде ничего удивительного в игре нет и все кажется довольно стандартным, но если посмотреть детальнее, то вы найдете много мелких и очень важных деталей.

Скажу честно — я не большой фанат пиксельной графики, вида сверху и ролевых игр не ААА-класса. Тем не менее, Children of Morta мне очень понравилась по целому ряду параметров. Здесь есть и очень классная боевая система, и продуманные диалоги с интересным развитием событий, и тьма мелких деталей на локациях, которые увлекают. Разработчики проекта может и не могут похвастаться бюджетом, как у Ведьмака, но их продукт весьма достойно реализован и стоит внимания.