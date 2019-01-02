Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно

Компания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием Chuwi Herobook. Это ноутбук, который выглядит предельно интересно и необычно, плюс он считается самым доступным на текущий момент на рынке в своем классе. Собственно, если у вас давно было желание купить ноутбук для простых задач вроде работы с текстом, то стоит обратить внимание на данный гаджет. Вполне вероятно, что вы такого доступного устройства от других компаний точно не найдете, плюс нужно понимать, что это полноценный ноутбук, а не гибрид или планшет с дополнительной клавиатурой. Это крайне важный параметр, ведь планшет это планшет, а ноутбук — полноценный компьютер для работы со всеми задачами, которые вы перед ним поставите. Теперь давайте посмотрим на характеристики новинки и на то, что продукт умеет, какие у него преимущества. Все же, бюджетный ноутбук многим будет интересен.

Характеристики

Дизайн корпуса

Особенности

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Intel Atom X5, который очень неплохо себя показал в синтетических тестах. Отличный процессор на тот случай, если вы хотите получить от системы производительность среднего уровня и не получить при этом перегрева. Работает процессор на четырех вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой даже при штатной нагрузке. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта. Для сложных задач этого будет недостаточно, но мы же бюджетный ноутбук не для работы с видео покупаем, правильно? Для запуска текстового редактора, браузера и прочих мелочей вам этой ОЗУ точно хватит. Встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта, чего тоже должно хватить на личный контент и документы. Для большего объема лучше использовать внешний накопитель или карту памяти, чтобы носить там фильмы и так далее.В плане внешнего вида вопросов тоже нет — компания явно ориентировалась на ноутбуки Apple в своем дизайне, что нас вообще не разочаровало. Здесь довольно большая клавиатура с приличными клавишами и большой сенсорной панелью. Работать с таким ноутбуком вам будет очень комфортно, так как кнопки нажимаются легко и непринужденно, вы можете активно набирать тексты, работать с документами и таблицами, общаться по электронной почте и так далее. При этом ноутбук тонкий, легкий, очень компактный и удобный в обращении. Идеально для недорогого устройства.В последнее время производители ноутбуков стали активно работать в сторону уменьшения габаритов своих продуктов. Например, у данного ноутбука диагональ дисплея составляет 14,1 дюйм, хотя размеры корпуса больше подходят для устройства с диагональю 13,3 дюйма. Все дело в тонки рамках вокруг дисплея, которые позволяют уменьшить габариты новинки. Помимо этого, меня порадовало приличное количество портов — у вас точно будет возможность подключить внешний накопитель и получить возможность таскать с собой в кармане тьму фильмов, сериалов и прочего контента.

Итог

На текущий момент производитель не называет стоимости продукта, но релиз намечен уже на следующий месяц. У нас есть небольшой инсайд из китайских социальных сетей, что ноутбук и правда будет доступным — он дешевле некоторых смартфонов среднего класса, не говоря уже о флагманах. Так что если вы давно мечтали о стильном ноутбуке за хорошие деньги, который бы позволил вам наслаждаться разного рода контентом, то стоит подождать января. Видимо, китайский бренд решил порадовать нас действительно крутым продуктом.