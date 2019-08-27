Обзор Control. Весьма достойный релиз

2019-08-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Control; [59]
В релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и прочими бонусами ААА-проекта. Давайте посмотрим, почему эта игра настолько хороша и почему за нее не жаль отдать свои деньги. Ведь вы же не хотите пропустить лучший экшн этого лета, правда? Итак, давайте начинать.

Сюжетная линия

Много говорить про сюжет не стану, так как он здесь основной и если раскрыть все тонкости проекта, то вам потом будет не так интересно проходить игру самостоятельно. Однако, определенные моменты стоит упомянуть, так как они действительно важны. Во-первых, наша главная героиня попадает в Бюро не просто так — она решила найти ответы на важные личный вопросы в самом секретном ведомстве и именно ради этого туда попала. Какая информация ее интересует вам расскажут примерно через три часа геймплея, так что придется немного подождать, чтобы сюжет уволок вас до самых титров. Сюжет порадовал и дополнительными сведениями в виде фильмов, документов или записей в формате аудио — все это можно изучать, чтобы лучше узнать о Бюро и окружающих вас явлениях. Для фанатов чтения всевозможных документов это прямо шикарный подарок, так как документов здесь тьма и все они переведены на русский.

Геймплей

Игровой процесс достаточно нелинеен — вас никто не торопит и не заставляет бежать по заранее продуманному маршруту. Если вы не очень спешите пройти сюжет, как это было у меня, то можно спокойно заглядывать в каждое помещение, искать там ресурсы или приключения на пятую точку, изучая каждый этаж данного заведения. Иногда нам нужно стрелять по врагам, а будет их здесь достаточно много и стреляют в ответ они очень больно. Иногда стоит не стрелять, а бросаться предметами во врагов — просто берете телекинезом камень и бросаете его в сторону недоброжелателя. Обычно этого достаточно, чтобы вы получили тьму удовольствия от сражений, да и некоторые враги тяжело пробить просто выстрелами. Постепенно уровень сложности повышается, когда врагов вокруг очень много, все они по вам стреляют, метают гранаты и даже стреляют из ракетниц. Благо, наша героиня может дать сдачи.

Улучшения

У персонажа есть модули — личные и те, что устанавливаются в оружие. Личные модули позволяют, к примеру, тратить меньше энергии на метание предметов, либо же вы получаете больше очков здоровья после поднятия фрагментов поверженных врагов. Это крайне полезные штуки, которые предоставляют вам возможность легче сражаться с потенциальными обидчиками. В оружии же вы можете ставить модули для большей точности, меньшей отдачи, большего урона и так далее. Эти модули вы будете периодически находить с поверженных врагов или в капсулах, чем выше уровень модуля, тем больше от него толку. Кроме того, вы можете улучшать свое оружие, можете создавать новые модели стволов и использовать их в ситуациях, когда стрелять другой моделью неэффективно. Это очень приятно, ведь игра достаточно длинная и стрелять из одного пистолета быстро надоело бы.

Итог

Без всякого сомнения, эта игра является отличным завершением лета — сюжет и правда увлекает, все время хочется узнать, что же будет в конце. Игровой процесс тоже не дает расслабится, ведь враги постоянно сыплются на голову и всех их нужно уничтожать. Кроме того, виртуальный мир всегда щедро благодарит за разнообразные исследования локаций — можно найти ресурсы для крафта, можно найти классные модули, можно просто почитать интересную документацию о местных экспериментах. В этом плане проект очень порадовал и он точно заслуживает высокую оценку.

Комментарии и отзывы Control
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