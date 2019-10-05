Обзор Cooler Master Wraith Ripper TR4

Совместное сотрудничество Cooler Master и AMD дало свои результаты. Threadripper 2-го поколения получил официальный кулер для TR4 сокета.

С номинальной мощностью до 250 Вт TDP, он сможет охладить процессор под разгоном. В Wraith Ripper теплообменная пластина размером 44,6 x 76,4 мм, Wraith Ripper охватывает весь IHS, что должно способствовать охлаждению 32-ядерного 64-поточного монстра 2990WX.

Конструкция кулера это - башня, с двумя опорами с большой поверхностью ребер охлаждения.

Матрица из семи тепловых трубок располагаются симметрично, что позволит распределить тепло по радиатору.

Установлен вентилятор 120 х 120 мм, скорость вращения до 2750 об/мин. Уровень шума кулера до 38 дБа. Стоимость модели 8000 рублей.