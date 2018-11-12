Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. Игровой компьютер в двух секциях

В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные компьютеры. То есть, вы покупаете продукт, подключаете его к питанию и монитору, после чего можно смело начинать играть. В чем преимущества? Все просто — вам не нужно подбирать железо, не нужно тестировать все, переживать о рабочей оперативной памяти или чипсете. Все уже протестировали за вас и представили в форме рабочего компьютера. Конечно, за это нужно будет немного доплатить — обычно подобные готовые системы стоят на 10% дороже, чем если бы вы собирали их самостоятельно и покупали комплектующие в магазине. Сегодня мы детальнее изучим данный продукт, чтобы вы понимали, стоит ли отдавать свои деньги за игровой компьютер от Corsair, почему он выглядит так круто и что там у него внутри. Думаю, что многим эта информация будет интересна, особенно если вы хотите играть, а собрать компьютер пока что сами не можете.

Характеристики

За основу производительности данного компьютера взят процессор Intel Core i7-8700. Это модель восьмого поколения, хотя в продаже уже есть девятое поколение. Работает он на шести вычислительных ядрах и двенадцати потоках обработки информации, при штатной нагрузке частота достигает 3,2 гигагерца, при повышенной нагрузке этот же параметр достигает 4,6 гигагерц. Вероятно, производитель решил немного сэкономить и не использовать самые свежие процессоры. Процессор, как вы уже поняли, без возможности разгона, плюс он довольно «холодный», так что тратить много средств на его охлаждение не нужно. Здесь, правда, используется СВО от Corsair на две секции радиатора с большими вентиляторами. Этого с лихвой хватит, чтобы охладить процессор под разгоном, не говоря уже о данной модели «камня». Видимо, инженеры немного перестарались.

За графику нового компьютера отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 на 8 гигабайт видеопамяти от компании MSI. Производитель не называет точную модель карты, но в целом данное решение нам кажется весьма отличным. Видеокарта не стоит космических денег, если сравнивать с Ti-версией, при это ее достаточно для 4К-гейминга. Есть даже подсветка от трех вентиляторов и светящийся логотип на боковой грани видеокарты. Поддерживать производительность системы будет комплект памяти Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-2666 на 16 гигабайт. Получается довольно неплохая сборка.

Дизайн корпуса

Поставляется компьютер в фирменном корпусе Crystal 280X от компании Corsair. Данная модель выделяется на фоне конкурентов разделением на две секции. В первой у вас находится материнская плата, видеокарта и процессор с оперативкой, а во второй блок питания, накопители и так далее. Это именно не перегородка в корпусе, а две секции, которые соединили в один корпус. Нельзя сказать, что это вам предоставит преимущество хоть в чем-то, но выглядит очень стильно. Множество стеклянных панелей и два здоровенных вентилятора с подсветкой на фронтальной панели смотрятся весьма симпатично.

Итог

Теперь о самом главном — стоимости. Производитель просит за свой компьютер 2400 долларов и это довольно приличные деньги, но тут стоит отметить, что само железо стоит немало. Одна видеокарта такого уровня стоит примерно 860 долларов, добавим сюда процессор, ОЗУ, корпус, СВО, блок питания, SSD накопитель на 480 гигабайт и HDD на 2 терабайта. Получается неплохой такой комплект, который стоит около 2000 долларов. Да, вы переплачиваете за сборку и за то, что из коробки компьютер уже протестирован и готов к работе. Кому-то это кажется странным, кто-то будет рад такой возможности.