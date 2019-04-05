Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изюминкой

Довольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Чаще всего туда попадают инди-игры, которые не приносят удовольствия. С игрой CryoFall все совсем иначе — разработчики постарались и смогли передать атмосферу выживания в опасном мире, который поддаётся только уверенным в себе игрокам. Теперь же пришло время посмотреть на этот мир, оценить его врагов и решить, как действовать дальше. Благо, проект позволяет думать нестандартно и создавать целые неприступные крепости. А нам большего и не нужно.

Игровой процесс

Геймплей CryoFall построен на базовых механиках жанра — наш персонаж сначала собирает веточки и камни с земли, чтобы собрать на их основе кирку, после чего можно добывать ресурсы уже из больших груд камней и строить из них настоящие дома. Процесс этот весьма увлекательный и интересный — нужно постоянно заглядывать в журнал и смотреть, сколько древесины еще нужно собрать для полноценной стены, сколько нужно камней и так далее. Помимо того, что мне еще больше понравилось, игра может похвастаться классной системой квестов (на русском языке!), которая подталкивает вас к действиям. То есть, вам не нужно бегать по миру с ощущением того, что вы ничего не понимаете — просто следуйте квестам, получайте за их прохождение очки для прокачки технологий и постепенно погружайтесь в этот виртуальный мир. Игровой процесс мне принес массу удовольствия и уже за это стоит игру похвалить.

Крафт и стройка

Как и любая другая игра про выживание, CryoFall заточена под крафт. То есть, вы собираете волокна, камни, ветки и всё, что попадётся под руку, после чего делаете кирку, топор, факел, нож и так далее. С этими начальными предметами вы уже двигаетесь дальше и собираете больше ресурсов, после чего строите себе небольшое убежище. Не стоит сразу тратить массу ресурсов на деревянные стены, достаточно небольшой убежища с костром и спальным местом. Дальше добавляем верстак, развиваем технологии и получаем более продвинутые возможности в строительстве или крафте. И так постоянно — вы получаете ресурсы, строите что-то, потом получаете еще больше ресурсов и делаете апгрейд. Благо, ничего сложного в крафте или стройке нет, разработчики даже книгу рецептов в костер добавили, чтобы нам, игрокам, было понятнее. Этот элемент геймплея мне тоже понравился, без сомнения.

Вместе с друзьями

Игра предоставляет возможность играть вместе с друзьями — вы можете присоединиться к одному серверу и вместе заниматься строительством, есть возможность кооперативного прохождения. Кроме того, есть даже возможность запуска своего собственного сервера, что тоже крайне удобно и приятно — не нужно быть программистом, чтобы его запустить. Хотя, если у вас слабый компьютер, то, скорее всего, лучше играть на официальном сервере. Я заходил на несколько серверов из разных регионов и не заметил проблем с пингом, что крайне приятно, если ваш друг, к примеру, играет из другого региона. Это не помешает вам наслаждаться игрой.

Итог

Удивительно, но игра не только оправдала мои ожидания, но и сумела поразить. В начале кажется, что геймплей очень просто и через час или два всё уже будет изучено. Потом открываешь второй, третий уровень технологий и понимаешь, что это очень сложный проект. Нужно много думать, считать ресурсы, добывать необходимые элементы для постройки и так далее. То есть, если вы хотите получить увлекательную красивую игру, которая еще и компьютер не сильно нагружает, то можно смело брать и загружать. CryoFall вас точно порадует.