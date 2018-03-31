Обзор Digma T3 8Gb. Многофункциональный MP3-плеер для современных пользователей

2018-03-31, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Digma T3 8Gb; [74]
Вы любите заниматься спортом и постоянно выходите на утренние пробежки? Согласитесь, что делать это вместе со своей любимой музыкой куда приятней. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный, стильный, многофункциональный MP3-плеер от компании DIGMA. Встречайте, перед вами DIGMA T3, получивший под свое управление отличный функционал, 8 Гб встроенной памяти, отличную звуковую составляющую и приемлемую стоимость. На момент написания обзор средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1900 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки входят:
  • MP3-плеер DIGMA T3
  • Кабель USB - microUSB
  • Наушники
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Аудиодекодер: 8 - 48 кГц CBR/VBR
  • Проигрывание видео
  • Просмотр графических файлов
  • Просмотр текстовых файлов
  • Диктофон
  • Встроенные игры
  • Встроенная память: 8 Гб
  • Поддержка карт памяти: microSD
  • Экран: LCD цветной, диагональ 1.5 дюйм. (128х128)
  • Поддержка аудиоформатов: MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, PCM
  • Поддержка видеоформатов: AMV, AVI
  • Поддержка графических форматов: JPG
  • FM-тюнер
  • Запись с радио
  • Максимальное время работы: 20 ч
  • Размеры (ШхВхТ): 36x59x18 мм
  • Вес: 26 г

Внешний вид

Устройство выполнено из качественных материалов. Сборка аккуратная, без всяких зазоров. Корпус сделан из пластика. Благодаря своим компактным габаритам MP3-плеер отлично подойдет для любителей утренних пробежек.

DIGMA T3 можно закрепить в любое удобное для вас место на одежде, а все благодаря использованному креплению клипса.

На лицевой части устройства обосновался 1.5 дюймовый цветной LCD-дисплей с черной рамкой по краям. Чуть ниже от экрана расположились основные кнопки управления:
  • Menu
  • Предыдущее меню
  • Переключение трека вперед/назад
  • Увеличение/уменьшение громкости (переключение между пунктами в меню)
  • Play/Stop (сделать выбор)

На одной из боковых граней девайса можно увидеть разъем для microSD карты и переключатель HOLD, позволяющий заблокировать кнопки управления для предотвращения от случайных нажатий.

На нижней гране находится microUSB разъем для зарядки и микрофон.

На противоположной гране устройства расположился 3.5 мм разъем для гарнитуры и кнопка Вкл/Выкл плеера.

Верхняя рамка девайса перекрашена в красный цвет, которая отлично сочетается с черным корпусом и придает устройству стильный дизайн. Другими словами устройство придется по душе даже самым капризным пользователям и оно, несомненно, сумеет привлечь внимание прохожих.

Функционал и настройка

В работе устройства сумеет разобраться даже самый неопытный пользователь. Основное меню разделено на несколько пунктов: Настройки, плеер, радио, диктофон, воспроизведение, фото, видео, читалка, игра.

В меню настроек есть возможность выбрать время отключения дисплея и даже включить функцию сна, чтобы устройство автоматически выключилось через определенное количество времени.

Отдельное внимание следует уделить на возможность закачать на устройство электронные книги. Не сказать, что читать через такой дисплей очень удобно, однако данная функция все же присутствует. Но здесь есть свои плюсы, вы можете закачать список дел, который необходимо выполнить в течении дня.

В устройстве также есть возможность воспроизведения видео роликов в формате AVI и AMV, либо фотографии. Возможно для кого-то покажется странным наличие подобных функций в mp3-плеере. Лично нас это не смущает, а пользоваться этими возможностями или нет решать вам.

Порадовало наличие диктофона, который показывает отличные результаты в работе. Запись осуществляется в формате WAV. Качество звука, для данной ценовой категории, на высоте.

Кроме того, в DIGMA T3 есть радиоприемник, что позволяет слушать свои любимые радиостанции, и более того, вы можете записать с радио трансляций необходимые музыкальные треки или передачи. Для этого необходимо перейти в режим радио, переключиться на определенную частоту, после чего нажать на кнопку Menu и переключиться во вкладку "Запись".

Для тех, кто не знает как скоротать свободную минутку в данном mp3-плеере есть когда-то популярная предустановленная игра "тетрис". Вроде бы мелочь, но приятно.

Информативное меню плеера позволяет видеть всю необходимую информацию: формат файла, название трека, уровень батареи, битрейт и т.д. Здесь же вы можете выставить режим повтора и выбрать предустановленную настройку эквалайзера: нормально, джаз, бас и т.д. Было бы неплохо дать еще и возможность пользователю самостоятельно настроить все частоты.

Информации о емкости аккумулятора, к сожалению, нет. Однако производитель заявляет о том, что максимального заряда будет достаточно на 20 часов работы, и в этом есть доля правды. При умеренном использовании девайса нам удалось продержаться около двух дней.

Качество звука

Теперь о самом главном, качестве звука. Наушники, которые идут в комплектации с устройством вряд ли дадут вам возможность насладиться хорошим уровнем звука, в связи с чем советуем их заменить. Диапазона громкости более чем достаточно для комфортного прослушивания. Все частоты, для данного ценового сегмента, отлично настроены. Басы четкие и мягкие. Умеренная середина и верхние частоты отлично гармонируют в различных музыкальных жанрах.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональному MP3-плееру DIGMA T3. Устройство получило под свое управление множество интересных возможностей и показывает отличные результаты в работе. Компактные габариты позволяют не отвлекаться от занятия спортом и закрепить девайс в любое удобное для вас место. Среди плюсов следует выделить следующее: качественная сборка и материалы, диктофон, 8 Гб встроенной памяти, цветной LCD-дисплей, возможность закачивать текстовые файлы, просмотр видео и фото, и конечно же приятная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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