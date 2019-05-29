Обзор Dauntless. Красивая гриндилка

2019-05-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dauntless; [122]
На просторах интернета только ленивый не написал об игре Dauntless, которая буквально за несколько дней собрала многомиллионную аудиторию фанатов. Я тоже решил не оставаться в стороне и попробовал новенький продукт. Оказалось, что играть весело, интересно и круто, а если с друзьями, то вообще не оторваться. Давайте же посмотрим, что здесь такого классного.

Геймплей

Если вы хотите увидеть гринд в чистом виде, то смело заходите в эту игру — здесь его предостаточно. Вы заходите в игру, отправляетесь на матч и сражаетесь с опасным боссом, зарабатывая нужные для крафта ресурсы. После этого вы смело отправляетесь на новое задание и опять копите ресурсы, чтобы потом, спустя пять часов, сделать себе броню более мощную или меч, который наносит больше урона. Что игрок делает дальше? Вновь идет на бой, чтобы побеждать более опасных врагов и копить новые пачки ресурсов, дабы потом вновь крафтить более продвинутую экипировку. Конечно, вы сейчас можете сказать, что звучит не очень весело, но на самом деле играть довольно увлекательно. Монстры опасные и каждое неверное движение может стать для вас последним, плюс есть возможность играть с друзьями. А мы все знаем, что любая игра с кооперативом становится более вкусной и привлекательной. Вот и с Dauntless такая же история.

Кооператив

Игру есть за что хвалить, но самое главное лично для меня — возможность поиграть с друзьями с других платформ. Да, вы можете с ПК поиграть вместе с другом, который запускает игру на PS4, чего на других играх просто нет. И это даже неплохо работает, если не считать редких вылетов и проблем с соединением. Но, за эту возможность я готов простить игре почти все недостатки, ведь раньше мы не могли с друзьями сесть и поиграть в один проект, который запущен на разных платформах. Так что если вы обожаете кооперативное прохождение и давно хотели со своего ПК сразиться с товарищами, которые купили себе консоль, самое время нажимать на кнопку загрузки.

Донат

Игру Dauntless распространяют на условно-бесплатной модели монетизации, то есть внутри есть донат. И многие переживали, что игра, где весь упор сделан на гринд, станет просто машиной по выкачиванию денег из игрока. Стоит отметить, что частично так и есть — в игре вы можете за реальные деньги купить очень красивые скины для персонажа, можете купить боевой пропуск и с ним получить гораздо больше бонусов, плюс за реальные деньги можно ускорить прокачку персонажа. То есть, при желании вы можете получить довольно много преимуществ над игроком, который в игру деньги вкладывать не планирует. С другой стороны, обычный игрок, без доната, спокойно может получить весь этот контент и бесплатно, просто ему понадобится потратить на это уйму времени. Я бы даже сказал, что это не совсем реальная задача, но технически к разработчикам не прикопаться — у них все очень достойно реализовано.

Итог

Я вполне готов закрыть глаза на постоянные вылеты и проблемы с соединением, ведь разработчики проекта решили объединить всех игроков со всех платформ и это априори не могло пройти гладко. Постепенно ситуация улучшается и игроки уже меньше жалуются на разрывы соединения, а в будущем, когда проблем не будет вовсе, можно будет с комфортом играть. Сейчас же я могу с уверенностью сказать, что проект стоит попробовать. Во-первых, он совершенно бесплатен и вы ничего не потеряете. Во-вторых, здесь можно весело играть с друзьями даже с других платформ, что тоже весомое преимущество. И, в-третьих, сейчас на рынке банально нет конкурентов, которые бы могли противостоять данному проекту.

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